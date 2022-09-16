نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن رقم الحدود للمقيمين 1444 عبر منصة أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الرقم الحدودي هو وثيقة معتمدة من إدارة الجوازات في المملكة العربية السعودية، وهي بطاقة هوية تمكن المقيمين في المملكة من تلقي العديد من الخدمات الإلكترونية، وفي مقدمتها طلب معلومات عن إصدار مكان إقامتهم، وكذلك التصاريح والخدمات الحكومية الأخرى ويتكون الرقم الحدودي من 10 أرقام يمكن طلبها عبر منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

كيفية الحصول على رقم حدود مقيم 1444

توفر منصة أبشر الإلكترونية عددًا من الخدمات الإلكترونية للمقيمين في المملكة العربية السعودية، والأبرز هو خدمة طلب رقم الحدود، ويتم ذلك في الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

انقر فوق علامة التبويب طاقم أبشر.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى المنصة.

حدد خدمة طلب رقم الحدود من قائمة الخدمات المرجعية.

حدد أمرًا للاستعلام عن الزوار.

أدخل رقم جواز سفرك في المساحة المتوفرة.

أدخل جميع المعلومات المطلوبة، بما في ذلك:

رقم الفيزا. تاريخ إصدار التأشيرة.

يكتب رمز تحقق مرئي على الصورة.

الرجاء إدخال جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

انقر فوق أمر الاستعلام.

إظهار كافة البيانات المتعلقة بأرقام المقيمين على الحدود.

طريقة الاستعلام عن رقم الحدود برقم الجواز 1444

تسمح الهيئة العامة لجوازات المملكة العربية السعودية للمقيمين في المملكة بطلب رقم حدودي باستخدام رقم جواز سفرهم عبر منصة أبشر الإلكترونية، وليست هناك حاجة للذهاب إلى أي من مكاتب الجوازات السعودية لاتباع هذه الخطوات:-

انتقل إلى منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

حدد علامة التبويب أبشر الموظفين.

اكتب بشكل صحيح جميع البيانات المطلوبة للدخول إلى النظام الأساسي.

أدخل قائمة الخدمات الإلكترونية.

حدد خدمة رمز الحدود.

انقر فوق طلبات الزوار.

اكتب البيانات اللازمة من رقم جواز السفر وتاريخ الإصدار.

أدخل رمز التحقق المرئي المعروض على شاشتك.

انقر فوق طلب.

كيفية الحصول على رقم الحدود

زودت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية مواطني المملكة بخدمة إصدار الأرقام الحدودية إلكترونيًا لتوفير الوقت والجهد وتحسين مستوى الخدمات والعمليات الحكومية في المملكة من خلال أبشر الالكترونية:-