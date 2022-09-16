شروط ورابط التسجيل في الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل 1444

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عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن معايير الأهلية أو شروط الضمان الاجتماعي الجديدة مطلوبة للراغبين في المشاركة في دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي للعاطلين، وأكدت الوزارة أن أنظمة الضمان الاجتماعي المتقدمة لا تقتصر على دفع المساهمات المالية فقط لمن يستحقها، بل أن المستفيدين سيكونون مؤهلين للضمان الاجتماعي بعد تحديد قبولهم وأهليتهم للضمان الاجتماعي، لذلك، بناءً على نوع المستفيد وظروفه ومؤهلاته ولياقته البدنية، يمكننا تقديم خطط تأهيل وتدريب للمستفيد، ومن خلال مقالاتنا نخبرك بكيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وشروطه.

التسجيل في الضمان الاجتماعي للعاطلين

من أجل تحقيق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، تقوم إدارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتنفيذ خطط الضمان الاجتماعي لما بعد التنمية وفقا للقانون، ولا تتوقف عند تقديم المساعدة النقدية وفقا لذلك، بل تقديم خدمات التأهيل والتدريب، بالإضافة إلى خدمات التمكين والتوظيف لتحسين القوى العاملة ورفع مستوى مهارات المشاركين. التعاون مع أهداف صندوق تنمية المواهب.

وأكدت الوزارة أنها بعد قبولها في البرنامج تصنف المستفيدين إلى ثلاث فئات: حدد الأهداف وصياغة خطط إعادة التأهيل لكل شخص مؤهل للعمل وفقًا للمحتويات المدرجة في جدول التأمين المُعد حسب العمر والمؤهل والحالة الصحية.

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1444

على الرغم من أن الوزارة لا تحدد شروطًا محددة للمتقدمين إلى نظام الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل، فإن معايير وشروط الأهلية المعلن عنها تستند إلى ما إذا كان الشخص عاطلاً عن العمل أو موظفًا، وأن هذه شروط عامة تنطبق للجميع، بغض النظر عما إذا كانوا أم لا القطاع العام أو الخاص أو أي فئة أخرى عند تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد من خلال المنصة.

إذا لم تهتم سلطات الضمان الاجتماعي بالوضع الاجتماعي أو سن مقدم الطلب، بل إلى وضعه الاقتصادي، فيحق له الحصول على يمكن تلخيص تسجيل الضمان الاجتماعي المطور حديثًا في النقاط التالية:

يجب أن يكون المتقدمون مقيمين دائمين في المملكة.

يغطي الضمان الاجتماعي الجنسية / المواطنة فقط وبعض الفئات معفاة من متطلبات الجنسية.

الدخل الشهري المقدر (المكتسب – غير المكتسب) لفرد أو أسرة مستقلة أقل من الحد الأدنى المقدر للمعاش (1100 ريال لكل أسرة – 550 ريال لكل معال).

العمل على الصحة والتعليم والتوظيف وتخطيط المهارات باتباع منصات التوظيف المعتمدة لإيجاد فرص عمل مناسبة.

قابلية تطبيق معايير ملكية الثروة واستخدامها.

يجب ألا يقيم المتقدمون في أي من أماكن الإقامة التي ترعاها الحكومة.

لا يمتلك مقدم الطلب ممتلكات أو أصولًا ذات قيمة.

طريقة التسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1444

للتسجيل في الضمان الاجتماعي، اتبع الرابط (sbis.hrsd.gov.sa) وقم بتسجيل الدخول إلى منصة الدعم والمزايا الاجتماعية لبدء تسجيل مستخدم جديد، أدخل التفاصيل المطلوبة بشكل صحيح وأدخل رقم هاتفك المحمول بعد إدخال الرمز المرسل إليك على هاتفك المحمول وربطه بحسابك، يمكنك إنشاء مستخدم يمكنه التقدم بطلب للحصول على ضمان اجتماعي جديد 1444.

أدخل الاسم وكلمة المرور اللذين أنشأتهما. يمكنك أيضًا النقر فوق الوصول إلى الضمان الاجتماعي المطور للدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية عبر الوصول الوطني الموحد، وإدخال تفاصيل أبشر الخاصة بك وسنرسل لك رسالة نصية، إذا تم تضمين رمز التحقق، أدخل الرمز المرسل إليك وستتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية لمنصة الضمان الاجتماعي الإلكترونية.

بعد الموافقة على منصة الضمان الاجتماعي المطورة، انتقل إلى ملف واحد وأدخل البيانات المطلوبة. الحقول الأولى هي البيانات الشخصية والأساسية لمقدم الطلب بمجرد إدخال معلوماتك، سيتم طرح ثلاثة أسئلة عليك، يجب أن تجيب بشكل صحيح، ثم أدخل رقم حسابك المصرفي “IBAN”.