نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إضافة الزوجة في الضمان الاجتماعي المطور 1444 والشروط الواجب توافرها في المقال التالي

عمر شويل - جدة قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رداً على أسئلة طرحها العديد من المواطنين السعوديين حول هذا الموضوع إن يحق للزوجه التسجيل في البرنامج والوصول إلى البرنامج الذي يجعلك مؤهلاً للحصول على الدعم لمواطني المملكة العربية السعودية، ولكن هناك العديد من الشروط التي يجب على المتقدمين استيفائها حتى يكونوا مؤهلين للحصول على الدعم.

كيفية إضافة الزوجة في برنامج الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عددًا من الخطوات التي يجب اتخاذها من أجل إشراك الزوجة في برنامج ضمان اجتماعي مُصمم والتأهل للحصول على المساعدة، هذا صحيح وجاءت على النحو التالي:-

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم انقر فوق الصفحة الرئيسية للموقع.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك وانقر فوق زر تسجيل الدخول.

ثم اضغط على زر الخدمات الإلكترونية من بين الخيارات المتاحة على الموقع.

حدد القسم الخاص بك وانقر فوق رمز “تطبيق”.

اقرأ جميع الشروط الموجودة على الموقع وانقر للموافقة على هذه الشروط.

بعد ذلك، انقر على زر “بدء الخدمة” وانقر على خيار إضافة شريك جديد.

بعد ذلك، قم بتدوين جميع البيانات اللازمة عن زوجتك والتي ستتم إضافتها إلى برنامج الضمان المطور.

متطلبات التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور

هناك العديد من الشروط التي يجب أن يستوفيها الشخص المتقدم للتسجيل في برنامج التأمين المطور، والتي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفقًا للتالي:-