نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل مصرف ميم الشخصي يصل إلى 1.5 مليون ريال لكافة المواطنين والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل مصرف ميم الشخصي يصل إلى 1.5 مليون ريال لكافة المواطنين والمقيمين كما يقدم مصرف meem التابع إلى البنك الخليجي الدولى أحد أهم وأكبر البنوك فى المملكة العربية السعودية والذي يتميز بالعديد من المزايا تأتى فى مقدمتها توافق بنك ميم مع تعاليم الإسلام والسرعة فى إنجاز القروض بالإضافة إلى الهامش الربحي التنافسي، كما لا تزيد المصاريف الإدارية عن 1% من قيمة التمويل بحد لا يتجاوز 5000 ريال سعودي، كما لا يطلب بنك ميم من أسرة المستفيد سداد أى اقساط شهرية فى حالة إصابة المستفيد الأول بالعجز أو لا قدر الله الوفاة، كما يتمكن المواطن أو المقيم معرفة قيمة الأقساط الشهرية التى يجب سدادها عبر آلية حاسبة التمويل الشخصي.

تمويل مصرف ميم الشخصي لكافة المواطنين والمقيمين

تمويل مصرف ميم إلى المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية يتطلب منك الإلتزام بعدة شروط يلزم توافرها والتى جاءت كالتالي:

يجب تحويل الراتب وذلك بعد أخذ الموافقة من الجهة التى يعمل بها المستفيد.

تقديم جواب من الجهة التي يعمل فيها المستفيد يوضح الدخل الشهري إلى بنك meem.

يجب أن لا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 7 آلاف ريال ريال سعودي فى حالة إذا كان المتقدم يحمل جنسية سعودية، أما فى حالة إذا كان المتقدم يحمل جنسية أخري فيجب أن لا يقل الدخل الشهري عن 5 آلاف ريال سعودى.

ينبغي على المتقدم أن يمر على الأقل فى عمله مدة لا تقل عن 3 أشهر قبل التقديم على التمويل..

يجب أن لا يقل عمر المتقدم للحصول على التمويل من بنك ميم عن 18 عام.

ينبغي أن لا يزيد عمر المتقدم عن 65 عام عند تقديم اخر قسط من التمويل.

خطوات الحصول على التمويل من مصرف ميم

كشف بنك ميم فى المملكة العربية السعودية على مجموعة من النقاط الهامة للقبول فى مصرف ميم، تضمنت كل من التالي:

الدخول على الموقع الإلكتروني إلى مصرف ميم. التوجه إلى الصفحة الرئيسية كما في الصورة التالية والضغط على”تقدم بطلب الآن”.

بعدها تقوم بملأ البيانات والمعلومات المطلوبة والضغط على كلمة إرسال، كما يمكنك أيضاً من خلال الخطوات السابق فتح حساب جديد.

حاسبة التمويل الشخصي من بنك ميم

يقدم بنك ميم الكثير من الخدمات إلى كافة المواطنين والمقيمين في أرجاء المملكة، فيما تجد التزايد الكبير في إعداد المتقدمين للحصول على التمويل الشخصي، والذي يمكنك بسهولة ويسر التعرف على قيمة الأقساط الشهرية الخاصة بالتمويل عن طريق حاسبة التمويل الشخصي والتي تطلب منك الإفصاح عن قيمة الدخل الشهري وفترات السداد بالسنوات وبعد اكتمال التسجيل تقوم بالضغط على كلمة احتساب وبعدها بلحظات قليلة ستجد أمامك قيمة الأقساط الشهرية على حسب عدد السنوات الموجودة.

طريقة فتح حساب في مصرف ميم

كما يقدم مصرف ميم للعملاء حساب توفير وحساب جاري وأيضا حساب بالعملات الأجنبية، تتمكن من فتح الحساب بخطوات تكاد بسيطة جدا من البيت أو العمل أو حتي من جوالك كل ما عليك هو اختيار الصفحة الرئيسية ثم الضغط علي فتح حساب بعدها يتطلب منك فقط تسجيل البيانات الشخصية مثل الاسم والهوية الوطنية وتاريخ الميلاد والرمز البريدي ورقم الجوال والعديد من البيانات الأخري.

طريقة التواصل مع مصرف ميم

يمكنك التواصل مع بنك ميم عبر تطبيق ميم أو من خلال ميم أون لاين من أجل التحدث مع خدمة الدعم الفني سواء كان لحل مشكله أو استفسار، ولكن يجب عليك أولا التسجيل عبر الدخول على المصرف ثم النقر على كلمة تحدث مع ميم، ثم الضغط على أضف جديد، بعد تقوم باختيار نوع الرسالة ثم الضغط على كلمة إرسال، كما يمكنكم الاتصال من داخل المملكة بالرقم التالي 8001166336 أو من خارج المملكة بالرقم التالي 966920026336+ للحصول علي تمويل مصرف ميم الشخصي.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا التقرير المفصل حول تمويل مصرف ميم الشخصي يصل إلى 1.5 مليون ريال لكافة المواطنين والمقيمين.