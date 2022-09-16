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عمر شويل - جدة كيف اطلع عقد ايجار الكتروني في السعودية، يعد من أكثر الأسئلة الشائعة بين المغتربين والأجانب، بالإضافة إلى المقيمين في الأراضي المقدسة، في الغالب تأخذ الإجراءات الكثير من الوقت، والجهد، ولكن ساعدت الحكومة السعودية في تسهيل تلك الإجراءات، ساهمت وزارة الإسكان في الأراضي المقدسة وسهلت ذلك عليهم بطريقة تحفظ الحقوق لدى الطرفين، وذلك من خلال ملفات ووثائق رسمية، سوف نعرض لكم الطرق الصحيحة والسريعة للحصول على العقد الكترونياً.

كيف اطلع عقد ايجار الكتروني في السعودية

يبحث الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية عن إجابة لهذا التساؤل، للحصول على إجابة فورية وصحية.

لابد من الدخول على الموقع الخاص بالوزارة، والذي يطلق عليه موقع ايجار الرسمي.

يجب تسجيل الدخول إلى الموقع، وكتابة البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى كلمة السر.

اذهب فوق أيقونة تسجيل الدخول.

قم بالاختيار من القائمة، تبويب عقد الإيجار.

ثم الذهاب على تسجيل هذا العقد.

في هذه الخطوة نكتب معلومات وبيانات المستأجر.

من الضروري التأكيد على صحة جميع البيانات المكتوبة.

بالإضافة إلى بيانات العقار.

كتابة بيانات العقد بين المالك والمستأجر.

اختر من الاختيار كيفية سداد الرسوم.

كتابة القيمة للإيجار السنوي، للعقار.

بالإضافة إلى الرسوم والخدمات، مثل الكهرباء، والمياه، وغيرها.

التأكيد مرة أخرى على جميع البيانات المكتوبة.

وأخيرا الذهاب فوق إرسال، للتأكيد من توثيق العقد.

بعد الإرسال، سوف تصل جميع البيانات في العقد، إلى منصة أبشر، حتى يتم التوثيق.

توثيق عقد إيجار إلكتروني

توثيق عقد الإيجار من الأمور السهلة والبسيطة جدا، كل ما عليك فقط هو إتباع الخطوات التالية:

الدخول على المنصة الخاصة بشؤون توثيق العقود وهي منصة أبشر.

اختر من القائمة المنسدلة أبشر أفراد.

من الضروري التسجيل من خلال كتابة البريد، بالإضافة إلى كلمة المرور.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

اختر من القائمة توثيق عقد الإيجار.

لابد من التأكيد على أن جميع البيانات والمعلومات صحيحة.

ثم عليك الموافقة على القرار.

وأخيرا سوف تصل لك رسالة نصية، بتأكيد ما قمت به، كل ما عليك هو الانتظار.

شروط عقد الإيجار في السعودية

هناك شروط يجب توافرها لعمل عقد الإيجار سوف تتعرف عليها

للحصول على العقد هناك بعض الشروط التي يجب توافرها عند التقديم عليه، ما هي هذه الشروط؟ سوف نقوم بالإجابة على هذا السؤال.

القيمة المالية المتفق عليها في العقد بالكامل.

يجب تحديد نوعية العقد، وموقع المنزل العقار أي تحديد المكان والزمان لتوقيع العقد.

تحديد فيما يستخدم العقار.

توضيح بيانات كلا من المؤجر، والمستأجر بشكل واضح وصريح ودقيق.

شرح للعقار وشكله، ونوعيته.

وفي نهاية المقال كيف اطلع عقد ايجار الكتروني في السعودية يجب على كل مقيم أو أجنبي، اتباع جميع الخطوات السابقة، وتطابق الشروط، حتى يحصل على العقد بسهولة