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عمر شويل - جدة يتساءل البعض عن طريقة تجديد السجل الزراعي إلكترونيا باعتباره إحدى الخدمات الإلكترونية المميزة التي قامت بتدشينها وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية لأصحاب السجلات الزراعية والأملاك الزراعية في كافة أرجاء المملكة، بهدف التسهيل على المواطنين ومنع التكدس في المنشآت الحكومية في إطار الرؤية والخطة المستقبلية للمملكة العربية السعودية.

طريقة تجديد السجل الزراعي إلكترونيا

أتاحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية إمكانية تجديد السجل الزراعي الخاص بالمزارعين إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر الوزارة، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية.

إدخال اسم المستخدم في المكان المخصص لها وكتابة كلمة المرور بدقة.

الذهاب على أيقونة “الخدمات الإلكترونية” ومن ثم اختيار خدمة تجديد السجل.

كتابة كافة البيانات المطلوبة والتي تتمثل في: اسم المستخدم، رقم الجوال الخاص بالمستخدم، رقم الهوية الوطنية إضافة إلى إدخال رقم الطلب في الخانة المخصصة له.

ينبغي على المستخدم مراجعة كافة البيانات التي تم إدخالها سابقًا بدقة شديدة.

الانتظار حتى يتم إرسال رسالة على الجوال للموافقة على تجديد السجل الزراعي.

طريقة إصدار السجل الزراعي إلكترونيًا

تسهيلًا على المزارعين أتاحت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية إمكانية إصدار السجل الزراعي إلكترونيًا، وفقًا لاتباع الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية.

اختيار خدمة أفراد ثم الذهاب على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

يتم اختيار خدمات الزراعة ومن ثم الضغط على تسجيل موقع زراعي.

إدخال كافة البيانات المطلوبة مع ضرورة مراجعة المعلومات والتحقق منها بدقة.

لإستكمال التسجيل بنجاح ينبغي الموافقة على كل الشروط والأحكام ثم الضغط على أيقونة “إرسال”.

وأخيرًا يتلقى المستخدم رسالة برقم الطلب وتبدأ الجهات المسؤولة في دراسة الطلب والرد بالموافقة أو الرفض.

وبهذا يكون قد تم التعرف على طريقة تجديد السجل الزراعي إلكترونيا حيث تم توضيح خطوات التجديد بالتفصيل مع عرض طريقة إصدار السجل الزراعي لأول مرة إلكترونيًا الأمر الذي يوفر الوقت والجهد على المزارعين في المملكة.