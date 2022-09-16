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عمر شويل - جدة تزايد البحث عن طريقة تعديل حجز قطار الحرمين السريع اونلاين 2023 باعتباره من أهم وسائل النقل في المملكة العربية السعودية، يقبل على استخدامه الكثير من المواطنين بمختلف الفئات حيث يضم مقاعد خاصة لرجال الأعمال إضافة إلى الكثير من المقاعد الاقتصادية حيث يضم القطار حوالي 417 مقعد لضمان راحة الركاب.

طريقة تعديل حجز قطار الحرمين السريع اونلاين 2023

يمكنكم تعديل الحجز في قطار الحرمين السريع اونلاين بمنتهى السهولة، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بخدمات قطار الحرمين السريع سار.

الذهاب على أيقونة “إدارة الحجز” الموجودة في أعلى الصفحة الرئيسية.

ينبغي إدخال رقم الحجز الموجود على التذكرة مع مراعاة أن تكون الكتابة باللغة الإنجليزية.

كتابة رقم الجوال في المكان المخصص له بدون الرمز الدولي.

لمواصلة عملية تعديل الحجز على المستخدم النقر على أيقونة “بحث”.

تظهر على الفور كل المعلومات الخاصة بالتذكرة.

الضغط على خيار تغيير الحجز الموجودة في القائمة المنسدلة التي يمكن الاطلاع عليها بسهولة من خلال الضغط على النقاط الرئيسية الثلاثة الموجودة أعلى الشاشة.

وأخيرًا يقوم المستخدم بتغيير الحجز.

سياسة تعديل وإلغاء الحجز في قطار الحرمين السريع

قامت إدارة قطار الحرمين السريع بوضع مجموعة من الشروط والإجراءات والقواعد عند تعديل أو إلغاء تذاكر الحجز، يمكن تلخيص هذه الشروط في التالي:

ينبغي استخدام التاريخ الميلادي في تطبيق كافة سياسات الحجز سواء خلال عملية إصدار التذاكر أو تعديلها أو إلغائها.

يسترد المواطن المبلغ المدفوع في الرحلة في حالة تم الإلغاء من قبل الجهات المسؤولة عن قطار الحرمين السريع فقط.

لا يحق للعميل الحصول على أي تعويض من الإدارة في حالة عدم التزامه بموعد الرحلة وتأخره.

لا تلتزم إدارة قطار الحرمين السريع بتقديم أي تعويض للركاب في حالة تأخر بعض الخدمات لظروف خارجة عن قدرة الإدارة.

في نهاية مقال طريقة تعديل حجز قطار الحرمين السريع اونلاين 2023 حيث تم التعرف على خطوات تعديل الحجز إلكترونيًا بالتفصيل الأمر الذي يوفر الوقت والجهد، مع عرض سياسة تعديل وإلغاء حجز تذاكر قطار الحرمين السريع.