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عمر شويل - جدة كيف اعرف بلاغ الهروب برقم الإقامة وهو إحدى الأسئلة الهامة التي يرغب الكثيرون في معرفتها باعتبارها من الخدمات المميزة التي قامت بتقديمها وزارة الداخلية السعودية وذلك لضمان التزام واحترام العامل الوافد بشروط العمل في المملكة العربية السعودية واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة ضده، وهذا ما سنقوم بتوضيحه بالتفصيل في السطور القادمة.

كيف اعرف بلاغ الهروب برقم الإقامة

أتاحت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية إمكانية الاستعلام عن بلاغ الهروب عن طريق رقم الإقامة، وذلك بإتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى خدمات وزارة العمل من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بالوزارة.

اختيار أيقونة خدمات الاستعلام والضغط عليها.

الضغط على “الاستعلام عن موظف وافد”.

لاستكمال الاستعلام بنجاح ينبغي الضغط على أيقونة بدء الخدمة ومن ثم اختيار الاستعلام برقم الإقامة.

إدخال رمز التحقق في المكان الصحيح.

وأخيرًا يتم الضغط على أيقونة “البحث” للحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالعامل الوافد.

استعلام عن بلاغ هروب أبشر

أتاحت بوابة أبشر الإلكترونية إمكانية الاستعلام عن بلاغ الهروب برقم الإقامة، وذلك وفقًا للخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية ومن ثم تحديد أبشر الأفراد.

إدخال اسم المستخدم ورقم المرور الخاص به مع ضرورة التأكد من كتابة رمز التحقق في المكان المخصص له بشكل صحيح.

اختيار أيقونة “الاستعلامات الالكترونية” ومن ثم تحديد خدمة الاستفسار عن موظف وافد.

يتم تسجيل رقم الإقامة في الخانة المخصص لها بدقة.

لمواصلة الاستعلام بنجاح ينبغي الضغط على أيقونة “البحث”، لتظهر على الفور جميع البيانات المتعلقة بالموظف الوافد وعن بلاغ الهروب.

بلاغ الهروب

هو عبارة عن بلاغ يقدمه صاحب العمل في العامل الوافد في حالة تغيب العامل دون علم صاحب العمل عن سبب التغيب، حيث تقوم الحكومة في المملكة العربية السعودية بالبحث عن العامل المتغيب واتخاذ الإجراءات المناسبة ضده.

في نهاية مقال كيف اعرف بلاغ الهروب برقم الإقامة حيث تم توضيح طريقة معرفة كافة المعلومات المتعلقة بالموظف الوافد وعن بلاغ الهروب بالتفصيل سواء من خلال وزارة العمل السعودي أو من خلال منصة أبشر الإلكترونية.