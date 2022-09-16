نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة فتح حساب في بنك الأهلي أون لاين – افتح حسابك وانت في مكانك في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب الكثيرون في معرفة طريقة فتح حساب في بنك الأهلي أون لاين باعتبارها إحدى الخدمات الإلكترونية المميزة التي قدمها هذا البنك العريق لعملائه الكرام الأمر الذي يوفر الوقت والجهد حيث عمل البنك الأهلي منذ نشأته على استخدام الطرق التكنولوجية الحديثة في تطوير العمل البنكي لضمان حصول العميل على خدمة مميزة لا مثيل لها.

طريقة فتح حساب في بنك الأهلي أون لاين

تسهيلًا على العملاء أتاح البنك الأهلي خدمة فتح الحساب إلكترونيًا أون لاين بدون الحاجة إلى زيارة البنك، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على الصفحة الرسمية الخاصة بالبنك الأهلي.

الضغط على “الخدمة المخصصة”.

اختيار الأيقونة الخاصة بالحسابات والودائع.

تظهر قائمة تضم مجموعة من الخيارات يتم الضغط على خيار فتح حساب جاري.

لاستكمال المهمة بنجاح ينبغي التحقق من الشروط المطلوبة.

إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة والتي تتمثل في: رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد، رقم الهاتف.

الضغط على رمز “أوافق”.

ينبغي إدخال رمز التحقق المرئي بدقة تامة.

تسجيل كافة معلومات العنوان والتي تتضمن: محل الإقامة، مكان الميلاد والحالة الاجتماعية وغيرها.

كتابة كافة البيانات المطلوبة بعناية ودقة شديدة سواء المتعلقة بالعمل أو العناوين المحلية، مع ضرورة مراجعة كافة البيانات المسجلة.

يتم الضغط على زر متابعة، ليقوم النظام بتوجيهك مباشرة إلى منصة أبشر الإلكترونية.

الدخول على المنصة باسم المستخدم وكلمة المرور.

ينبغي كتابة رمز التحقق في المكان المخصص له، ليصلك على الفور رسالة تحتوي على رمز، ينبغي تدوينه في الخانة المخصصة له.

وأخيرًا يتم الضغط على رمز “أوافق” للموافقة على السياسة البنكية.

فوائد فتح حساب في البنك الأهلي

يقدم البنك الأهلي لعملائه الكرام العديد من المزايا أبرزها ما يلي:

يتم فتح الحساب مجانيًا دون الحاجة إلى مصاريف إدارية.

يتيح للعملاء خدمة الاستخدام الآمن لكافة الخدمات البنكية المميزة.

الحصول على الكثير من الخدمات المجانية أهمها بطاقة الصراف الآلي، دفتر شيكات مجاني إضافة إلى كشف حساب شهري.

في نهاية مقال طريقة فتح حساب في بنك الأهلي أون لاين حيث تم التعرف على خطوات إتمام عملية فتح الحساب إلكترونيًا بالتفصيل دون الحاجة إلى الذهاب إلى البنك، مع توضيح المزايا والفوائد العديدة التي يتمتع بها العميل في البنك الأهلي.