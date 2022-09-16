نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض صندوق مسلك بدون فوائد عبر سليمان الراجحي للتمويل التنموي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يكاد يكون صندوق مسلك من أشهر برامج مؤسسة سليمان الراجحي المخصص للتمويل التنموي، حيث تم إطلاقه في سنة 2020، فهذا القرض يقوم بمساعدة الطلاب على التمويل التعليمي، بحيث يتم إزالة أي عبء خاص بسداد الرسوم المالية في الدراسة للحصول على البكالوريوس والماجستير، فيعتبر قرض صندوق مسلك بدون فوائد داعم أساسي لتنظيمهم في المسيرة الدراسية بالجامعة، وهذا هو المطلوب.

قرض صندوق مسلك بدون فوائد

أعلنت الحكومة السعودية بأن عدد القروض الذي تم منحها للطلاب وصل إلى حوالي 565، فقيمة عقود القروض قدرت بحوالي 115 مليون ريال سعودي، فالقروض منحت ل19 جامعة أهلية وحكومية داخل السعودية، وإليكم أبرز الأهداف الخاصة بهذا القرض من خلال الآتي:

إزالة أي مساهمة للجامعات المتخصصة في تأهيل كوادر لديهم طلب مرتفع داخل سوق العمل السعودي، فهذا الأمر سيعالج بصورة كبيرة مشكلة البطالة.

والمساعدة في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني الخاصة برؤية 2030.

وصناعة نموذج تمويلي قابل للتطبيق والانتشار، وهذا هو المطلوب.

شروط المتعاقد على قرض صندوق مسلك ومتطلبات التمويل

إليكم أبرز المعايير التي ألزمت بها الحكومة السعودية كافة المتعاقدين، وهذا ما سنعرضه بالصورة الآتية:

يجب أن يقدر الحد الأدنى لراتب المتعاقد حوالي 5500 ريال سعودية.

كما يجب أن تصل نسبة الالتزامات المالية إلى حوالي 40% من الراتب الكلي.

كما يجب أن يقوم المتعاقد بتقديم كشف حساب بحد أدنى 3 أشهر.

ولابد من تقديم شهادة الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية الخاصة بموظفي القطاع الخاص.

ويشترط تقديم تقرير مفصل من موقع سمة الإلكتروني، وذلك بالإضافة إلى تقديم تعريف للراتب.

ومن الضروري أن يتم تسجيل البيانات الخاصة بالمتعاقد والمتواجدة بنموذج القرض عبر مؤسسة سليمان الراجحي.

فيجب أن يتم ختم هذا النموذج من قبل الجامعة الخاصة بالمتقدم.

إلى هنا نكون قد وضحنا لكم بالتفصيل أهم المعلومات التي تدور حول قرض صندوق مسلك بدون فوائد، ومن الملاحظ أن هذا القرض سيقوم بتطوير منظومة سوق العمل السعودي، من خلال رفع مستويات الكوادر الفنية، وسردنا أيضًا الشروط التي يجب أن يتم أخذها في عين الاعتبار أثناء التقديم إلى الحصول على القرض.