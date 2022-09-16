نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصول على دعم ريف للعاطلين…كيفية التسجيل للحصول على دعم ريف للعاطلين عن العمل وما هي الشروط المطلوبة للحصول على الدعم 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية التسجيل للحصول على دعم ريف للعاطلين عن العمل وما هي الشروط المطلوبة للحصول على الدعم 1444، يوجد الكثير من الأشخاص الذي يقومون بالبحث والتساؤل عن دعم ريف العاطلين عن العمل داخل المملكة العربية السعودية، حيث أنه تم الإعلان من قبل الحكومة السعودية عن تقديم الدعم للعاطلين عن العمل وذلك من خلال بعض الشروط التي يجب أن تكون موجودة كاملةً في الشخص المتقدم لكي يتمكن من الحصول على الدعم، وفيما يلي سوف نوضح في السطور التالية كيفية الحصول على هذا الدعم.

كيفية التسجيل للحصول على دعم ريف

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها من أجل التسجيل على دعم ريف العاطلين عن العمل وهي كالتالي:

قم بالدخول إلى منصة ريف بشكل مباشر عن طريق هذا الرابط https://reef.gov.sa/

بعد ذلك قم بالدخول إلى أيقونة تسجيل كعاطل عن العمل.

قم بعد ذلك بالنقر على تسجيل.

سوف يتطلب منك إدخال البيانات الخاصة بك في هذه الخطوة مثل الاسم رباعي، وكذلك السجل المدني أو الإقامة، وكذلك الجنسية.

قم باختيار الجنس وكتابة تاريخ ميلادك، وكتابة السن بالأرقام وحالتك الاجتماعية.

وبذلك تكون قد قمت بالانتهاء من تسجيل كل البيانات الأساسية المطلوبة.

قم بالنقر على الموافقة على جميع الشروط والأحكام، ثم بعد ذلك اضغط على إرسال طلب التسجيل.

شروط التسجيل في دعم ريف العاطلين عن العمل

هناك بعض الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في المتقدم للدعم ومنها ما يلي:

أن يكون المواطن المتقدم لأخذ دعم ريف العاطلين سعودي الجنسية.

أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 عام.

يجب أن يكون المتقدم لدعم ريف العاطلين عاطل عن العمل ولا يمتلك أي عمل أو يكون له أي وظيفة خاصة أو حكومية.

ألا يزيد مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6000 ريال سعودي.

أن يكون المتقدم عاملاً بمجال الزراعة الذي تم تحديده بناءً على دعم ريف.

وفي نهاية المقال نكون قد وضحنا إليكم طريقة التسجيل في برنامج دعم ريف العاطلين عن العمل، وكذلك قدمنا إليكم الشروط التي وضعها من أجل التسجيل.