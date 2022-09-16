نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف وزارة التجارة السعودية وأهم شروط التقديم وخطوات التسجيل 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة التجارة السعودية، بالإعلان عن عدة وظائف شاغرة لديها، وهذه الوظائف متاحه للجنسين سواء الذكور ،او الاناث ،كما ان الوزارة حددت عدة شروط القبول في هذه الوظائف، و أن عدد هذه الوظائف هو 58 وظيفة ،وهذه الوظائف متاحة لعدة تخصصات، بالإضافة إلى أن التقديم يتم بشكل إلكتروني عبر الموقع الالكتروني الرسمي لمنصة جداره ،حيث ان هذه الوزارة تهتم بتعزيز العلاقات التجارية الداخلية والخارجية للمملكة العربية السعودية ،ومن خلال مقالتنا سوف نوضح الشروط الواجب توافرها في التقديم على هذه الوظائف ،وايضا خطوات التقديم على هذه الوظائف.

الشروط اللازمة للتسجيل في وظائف وزاره التجاره السعوديه

يمكن التقديم في وظائف وزاره التجاره ،ولكن لابد من توافر عدة شروط في الشخص المتقدم ،قد وضعت هذه الشروط من قبل وزاره التجاره وهذه الشروط تتمثل في:

أولا ألا يقل عمر المتقدم بطلب الوظيفة عن 21 عام.

يلزم حصول المتقدم على الوظيفة على المؤهل المناسب لها.

يشترط أن يجتاز المتقدم اختبارات المقابلة الشخصية وايضا اختبارات القبول.

يمكن التقديم لخريجي دفعة 2018 في حال رغبتهم في التقديم على طلب الوظيفة.

يتم ترشيح المتقدمين الحاصلين على نقاط أعلى من خلال المقابله الشخصيه وفي حالة تساوي شخص مع شخص آخر يتم اختيار الشخص حديثي التخرج.

واخيرا يتم ترشيح الأشخاص المتقدمين الذين يمتلكوا معدل من 50% فأكثر من ذلك.

الموعد المحدد للتقديم على وظائف وزاره التجاره السعوديه

قامت وزاره التجاره السعودية بالاعلان عن موعد فتح باب التسجيل في الوظائف الشاغرة لديها ،وذلك في يوم 24 صفر عام 1444 هجرية ،والموافق 21 سبتمبر لعام 2022 ميلاديه ،وسوف يستمر مدة التسجيل حتى يوم 28 صفر عام 1444 هجرية، الموافق 25 سبتمبر لعام 2022 ميلادية، ليكون مدة استمرار التسجيل أربعة أيام متتالية، وذلك للرجال ،وللسيدات ويبدأ التسجيل في تمام الساعه 12 صباحا وحتى الساعة مساء 12.

وظائف وزارة التجارة السعودية 1444

قد اعلنت وزاره التجاره السعوديه عن 58 وظيفة شاغرة لديها في عدة تخصصات و مسميات الوظائف كالتالي:

اخصائي تقنية معلومات مساعد.

باحث قانوني مساعد.

باحث تخطيط مساعد.

محلل نظم.

فني دعم.

اخصائي ادارة مشاريع مساعد.

محاسب مساعد.

مراجع.

اخصائي ذكاء اعمال مساعد.

أخصائي أمن معلومات.

اخصائي تقنية معلومات.

اخصائي ذكاء اعمال.

مطور برامج.

باحث قانون.

محاسب.

باحث تخطيط.

اخصائي علاقات عامه.

باحث تطوير.

اداري مامور علاقات عامة.

مهندس مدني.

مهندس معماري.

باحث تجاري.

اخصائي ادارة مخاطر مساعد.

باحث تطوير اداري مساعد.

مراقب تجارة .

باحث اقتصادي مساعد.

التقديم على وظائف وزاره التجاره السعوديه 1444

يمكن التقديم على وظائف التجاره السعوديه ،وذلك من خلال الدخول على منصة جداره الالكترونية الرسمية، واتباع كافة التعليمات بالتسجيل، وإدخال كافة البيانات الخاصة بالمتقدم في الخانات الخاصة بها ،والتأكد من أن جميع البيانات المدخلة صحيحة، وايضا ادخال المؤهل الحاصل عليه الشخص المتقدم من أجل ضمان القبول في الوظيفة ،وفي حالة توافر جميع الشروط في الشخص المتقدم سوف يتم القبول.