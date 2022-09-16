كم باقي على الدعم السكني؟ وشروط الحصول عليه

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عمر شويل - جدة كم باقي على الدعم السكني من الأسئلة الأكثر طرحًا من قبل مستفيدي الدعم السكني داخل المملكة وذلك لمعرفة موعد صرف الدعم السكني 1444 حيث يساعدهم الدعم الشهري على تيسير حصولهم على مأوى ملائم لهم، وقد تم إتاحة التسجيل في الدعم السكني والحصول عليه بناء على شروط الدعم السكني الموضوعة من قبل وزارة الإسكان وكذلك تختلف قيمة الدعم بناء على عدد من المعايير الموضوعة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف كم باقي على الدعم السكني.

كم باقي على الدعم السكني؟

تم الإجابة على تساؤلات الأفراد كم باقي على الدعم السكني من قبل وزارة الإسكان بأنه تم تحديد ميعاد ثابت لصرف قيمة الدعم وهو يوم الرابع والعشرون من كل شهر ميلادي على أن يتم تأخير الموعد أو تقديمه يومًا واحدًا في حالة تصادف يوم عطلة، وعليه فقد تقرر الصرف لشهر صفر يوم الخامس والعشرون من سبتمبر 2022.

متى يحق لي الدعم السكني؟

للإجابة على تساؤلات المواطنين عن من يستحق الدعم السكني؟ وكذلك كيف اعرف اني مستحق الدعم السكني؟ يتوجب عليهم معرفة الشروط الموضوعة من قبل وزارة الإسكان وفي حال انطباق تلك الشروط علي المستعلم يحق له الدعم ويستطيع التقديم عليه، وتتلخص تلك الشروط في:

كون المتقدم سعوديًا أولي شروط الدعم.

دوام الإقامة بالمملكة.

بدءً عمر رب الأسرة من 25 عام حتى يسمح له بالتقديم.

ألا يكون مقدم الطلب أو أحد أفراد أسرته من مالكي الوحدات السكنية خاصة أو حكومية.

يتاح التقديم للمطلقات بعد مضي عامين على حالة الطلاق.

في حالة وفاة المتقدم قبل تخصيص الوحدة يحق لأي من أفراد أسرته حال انطباق الشروط عليه أن يقوم بالتقديم والحصول على أولوية الحجز بناء على الطلب السابق تقديمه عن طريق المتوفي.

يتم إيقاف إجراءات التخصيص في حال التغيير في حالة التأهل الخاصة بالمستفيد، وإذا توافرت الشروط مرة أخري يحق له التقديم مرة أخري.

كم قيمة الدعم السكني؟

تمنح وزارة الإسكان الأفراد أصحاب الدخل الأقل أو مساوي ل 14000 ريال نسبة 100% من الدعم، أما الأسرة أصحاب الدخل المتراوح ما بين 14 إلى 15 ألف فيحصلون على 95 بالمائة من الدعم، وفي حالة زيادة الدخل إلى 16 ألف ريال فيحصل المستفيد على نسبة 90% فقط، وتختلف كذلك قيمة الدعم باختلاف عدد أفراد الأسرة.