هل يوجد أرض مجانية لمستفيدي الضمان الاجتماعي من وزارة الاسكان؟

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عمر شويل - جدة أرض مجانية لمستفيدي الضمان الاجتماعي هل يمكن التقديم عليها من خلال حلول الأراضي السكنية المجانية التي قدمتها وزارة الإسكان في السعودية وكيف يمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من سكني للضمان الاجتماعي فقد حرصت الوزارة على استخدام الوسائل الحديثة والتكنولوجية للتسهيل على محدودي الدخل ومن لم يحصل على الدعم السكني من قبل وقدم خدمة أراضي مجانية سكني للمواطنين ويمكن التسجيل في دعم سكني باستخدام رقم الهوية الوطنية.

أرض مجانية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

يعتبر حل الأراضي السكنية المجانية من الحلول التي وفرتها منصة سكني إلى المستفيدين الذين تتوافر بهم الشروط المطلوبة وشهريًا يحصل العديد من المواطنين على عقود الأراضي، ويمكن التأكد من استحقاق أرض مجانية لمستفيدي الضمان الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة منصة سكني.

ثم اختيار الخدمات الإلكترونية في موقع سكني.

بعد ذلك النقر على حالة الاستحقاق.

إدخال البيانات المطلوبة.

ستظهر لك في الحال كافة التفاصيل التي تخص هل أنت مستحق للدعم السكني أم أن الشروط غير متوفرة بك.

التقديم على منح الأراضي المجانية

من أجل التسجيل في سكني الأراضي المجانية لا بد من التأكد من توافر الشروط المطلوبة ثم يتبع العميل السعودي الخطوات التالية:

قيام المستفيد بالدخول إلى منصة سكني.

ثم اختيار الحلول السكنية.

منها يمكن اختيار منتج الأراضي السكنية المجانية.

على المستفيد أن ينقر على خيار الحجز الآن.

رفع الوثائق الرسمية المطلوبة وكافة البيانات.

ثم البدء في كتابة البيانات الشخصية.

عند الانتهاء من تعبئة استمارة التقديم يتم إرسالها للوزارة.

هل الضمان يعطي سكن للمطلقة؟

المستفيدين من الضمان الاجتماعي سواء المطلقات أو الأرامل يمكنهم الحصول على الدعم السكني من منصة سكني الإلكترونية أو الاستفادة من أرض مجانية لمستفيدي الضمان الاجتماعي ولكن بشروط وضوابط ويمكن التحقق من الاستحقاق من خلال استخدام الأداة الإلكترونية للاستعلام، ولكن يتطلب ذلك ألا تكون المرأة المطلقة لديها مسكن مُسجل باسمها من خلال الجهات المختصة كما أن أراضي مجانية سكني تقدم إلى العديد من الفئات الأخرى من بينها المرأة التي تعول الأبناء الحاملين للجنسية السعودية حتى وإن كانت أجنبية وحاصلة على أي جنسية أخرى.