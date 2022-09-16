نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم دعم ريف للنساء وشروط التسجيل في البرنامج في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعم ريف للنساء، تحتاج المرأة لأن تحصل على فرصة لامتلاك مبلغ من المال يساعدها على مواجهة ظروف الحياة، وأن تمتلك عمل حر خاص بها، ولذلك تبحث عن أي طريقة تجني من خلالها المال، حتى يساعدها في شراء كل ما تحتاج إليه، وقدمت لها الجهات المعتمدة بعض من البرامج التي توفر دعم مالي مناسب غير مسترد حتى تتمكن من بناء مستقبل خاص بها وتدخر من خلاله مبلغ مالي يساعدها على المعيشة، وكان من أهم تلك البرامج هو برنامج دعم ريف، وهو البرنامج المخصص للمرأة والمتقاعدين والشباب العاطلين عن العمل، حيث يساعدهم في الحصول على عمل خاص.

دعم ريف للنساء

يهدف دعم ريف إلى تنمية القطاع الريفي ومساعدة جميع الأسر الريفية والعاملة حتى تحصل على الدعم المناسب لتطوير مهنتهم التي يمتهنونها، إذا كنت من محبي زراعة الفواكه، موعد نزول دعم ريف، أو إنتاج البن، أو العسل، أو صناعة الورود، أو أي مهنة ريفية فيمكنك التقديم بطلب دعم ريف من البرنامج، دعم ريف للعاطلين عن العمل، والذي سوف تأتيك الموافقة عند استيفائك لكافة الشروط المعلن عنها إذا كنت متقاعد أو عاطل عن العمل، أو أمرأة تحتاج إلى العمل بمهنتها، وسوف يتم نقل الدعم لك بعد مراجعة طلبك على الفور.

كم هو مبلغ دعم ريف

تساؤلات عديدة حول ما هو مبلغ دعم ريف للأفراد من المواطنين السعوديين، وبالأخص دعم ريف للنساء، وقد أجاب البرنامج بأنه سوف يحصل كل فرد على مشروع أو أكثر حتى ثلاثة مشاريع، مبلغ دعم ريف للعاطلين عن العمل، على دعم مالي يصل إلى 54 ألف ريال في السنة، وبحسبة 4,500 ريال شهريا، للمشروع الواحد، وتكون هذه النسبة 10% لكل شهر من إجمالي الدعم للفرد المواطن.

شروط دعم ريف

حتى تتم الموافقة على طلبك لدعم ريف يجب أن تتوافر بك بعض الشروط المطلوبة، والتي من أهمها أن تكون سعودي الجنسية أو سعودية، يبدأ العمر من 21 عاما، على أن لا يتخطى دخلك الشهري 6000 ريال، كما أنه يجب أن تثبت المهنة التي تمتهنها، وتريد العمل بها، وتكون من سكان المناطق التي يشملها الدعم، وتقوم بمزاولة عملك بنفسك ولا يكون لديك أي أشخاص يتابعون العمل بدلا عنك، يجب أن تقدم كشف حساب بنكي باسمك، وتكون قد حصلت على وثيقة العمل الحر عبر المنصة الإلكترونية والتي تصدر مجانا لتساعدك في الحصول على الدعم سريعا، وعند استكمال كافة الشروط قم بتقديم طلبك لبرنامج ريف حتى تحصل عليه بموافقة سريعة.