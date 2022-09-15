نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى نتائج قبول الامن العام 1444.. رابط استعلام أسماء المقبولين في الامن العام نساء/ رجال في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى نتائج قبول الامن العام 1444 ، هو ما يريد معرفته جميع المتقدمين على وظائف المديرية العامة للامن العام خلال الفترة الماضية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف معاً على الإجابة على بعض التساؤلات التي يتداولها الكثير ممن أتموا تقديم طلبات القبول والتسجيل في الامن العام نساء/ رجال، ويُعد التساؤل الأبرز متى نتائج قبول الامن العام 1444. اسماء المقبولين في الامن العام رتبة جندي، عريف، جندي أول، وكيل رقيب ، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة عبر بوابة ابشر للتوظيف التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

نتائج قبول الامن العام 1444

نتائج الامن العام 1444 ، كانت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية قد أعلنت منذ فترة فتح باب القبول والتسجيل على وظائف الامن العام رتبة وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي نساء/ رجال ، وذلك وفقاً لشروط تقديم الامن العام 1444 ، والتي أعلنت عنها المديرية العامة للامن العام خلال الإعلان الصادر عن فتح القبول والتسجيل على عدد منن الوظائف المتاحة. والتي تمثلت في الآتي:

كما أوضحت المديرية العامة للامن العام المؤهلات المطلوبة لإتمام عملية تقديم الامن العام 1444 ، والتي جاءت كالتالي: شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها، شهادة دبلوم لمدة سنتين فأكثر بعد الثانوية العامة أو مؤهل أعلى.

شروط تقديم الامن العام 1444

أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

أن يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

متى نتائج قبول الامن العام 1444

من خلال متابعتنا المستمرة فيما يخص هذا الشأن، فقد أكدت مصادر مطلعة من داخل الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، أنه من المتوقع الإعلان عن نتائج الامن العام 1444 والكشف عن أسماء المقبولين في وظائف الامن العام نساء/ رجال مطلع الأسبوع القادم. وذلك بعد الانتهاء من كافة أعمال المراجعة وفرز الطلبات المقدمة تمهيداً لإعلان نتائج القبول في الامن العام 1444 ، والجميع يُمكنه الاستعلام عن نتائج الامن العام من خلال الدخول عبر بوابة أبشر وزارة الداخلية السعودية.