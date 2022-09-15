نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول فى برنامج إيجار لتقديم طلب دعم للمتعثرين ماليا لجميع الأسر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل دخول فى برنامج إيجار، للإستفادة القصوي من الدعم المقدم للمواطنين الغير قادرين على سداد أجرة المسكن، حيث حدد برنامج إيجار التابع لوزارة الإسكان أن البرنامج يدعم الإيجار السكني فقط وتتعدد مصادر تمويل البرنامج من قبل الحكومة السعودية والأوقاف والتبرعات بالإضافة إلى عوائد شبكة إيجار، وأوضح البرنامج أنه لا يتم التعامل مع المواطن المستفيد بطريقة مباشرة، بل تتم المعاملة بشكل إلكتروني من خلال وزارة العدل والبث فيها عبر القاضي، لذا نوضح إليكم عبر هذه الفقرات آلية تسجيل الدخول فى برنامج إيجار والشروط والعلاقة التعاقدية بين المواطن والمستأجر.

تسجيل دخول فى برنامج إيجار

منصة إيجار تلك الشبكة الإلكترونية التابعة إلى وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية، الذي تم انطلاقه في فبراير 2018م حيث يعد برنامج إيجار سند قانوني يهدف إلى الحفاظ على حقوق المواطنين والمقيمين أطراف العقد من خلال توثيق العقود وتقليل نزاعات أطراف التعاقد، بالإضافة مبادرة دعم إيجار التي تهدف إلى المساعدة المالية للمواطنين الغير قادرين على سداد أجرة المسكن بشرط أن تتوافق عليهم الشروط والمعايير التي حددتها برنامج إيجار.

رابط برنامج إيجار تسجيل دخول

يتمكن المواطنين من الدخول إلى منصة إيجار وتسجيل البيانات وتقديم الطلب عبر إتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط شبكة إيجار. تسجيل اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني. تسجيل كلمة المرور. التحقق من الرمز المرئي. الضغط على تسجيل الدخول.

شروط دعم إيجار المتعثرين مالياً

هو برنامج يهدف إلى مساعدة المواطنين السعوديين الغير قادرين على سداد المستحقات المالية الخاصة بالمسكن لظروف طارئة مثل (أسرة المريض، أسرة السجين، أسرة المتوفي، الأسر الفقيرة فيما وضع برنامج إيجار العديد من الشروط والضوابط للاستفادة من مبادرة دعم إيجار وجاء من أهم تلك الشروط التالي:

يجب أن يكون المستفيد موثق العقد السكني للاستفادة من برنامج إيجار.

ينبغي أن يكون المستفيد من الأسر الفقيرة أو التي شملها البرنامج مثل أسرة المتوفي والمريض السجين.

صدور قرار من قاضي التنفيذ بحق المستفيد.

شبكة إيجار

هي شبكة تنظم العلاقة بين جميع العاملين في القطاعات السكنية والعقارية وتحدد الالتزامات والواجبات لكل فئة من خلال عقد الإيجار الإلكتروني والذي شملهم العملية الإيجارية وهو التالي:

المستأجر: وهم المقيمين أو المواطنين في أرجاء المملكة العربية السعودية. المؤجر: وهم الملاك وأصحاب المنشآت سواء من الأفراد أو المؤسسات. الوسيط: وهى شركات الوساطة والمكاتب العقارية، التي لديها سجل تجاري ساري المفعول.

خطوات إلغاء عقد الإيجار إلكترونياً

يستطيع طرفي العقد القيام بإلغاء العقد إلكترونياً وذلك عبر إتباع عدة خطوات بسيطة كالآتي:

الدخول على المنصة الإلكترونية إيجار.

الضغط على الخدمات الإلكترونية.

الضغط على طلب إلغاء العقد.

تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة لإلغاء العقد والتي تشمل اسم طالب الإلغاء، ورقم الهوية الوطنية، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، وتاريخ عقد الإيجار.

إرفاق المستندات المطلوبة.

الفئات المستحقة في برنامج ايجار

حددت الحكومة السعودية الفئات المشمولة من برنامج ايجار التي أبرزهم أسرة المتوفي والمواطنين الغير قادرين عن العمل وكذلك اسر السجناء وأصحاب القدر المالية المتعثرة، بشرط أن تكون تلك الفئات لديهم عقد ايجار موثق، حيث أن المنصة لا تقبل سوي المواطنين السعوديين فقط للقيام بتسجيل دخول في برنامج إيجار لتقديم طلب دعم للمتعثرين مالياً.

التواصل مع برنامج إيجار

يمكنكم التواصل مع برنامج إيجار عن طريق الدخول على صفحة تواصل في موقع إيجار ومن ثم إتباع الخطوات التالية:

تسجيل اسم المرسل.

اختار القيمة.

تسجيل رقم التواصل.

كتابة بريدك الإلكتروني.

تسجيل المدينة.

حدد نوع الرسالة.

كتابة الموضوع.

تسجيل الرسالة.

وصلنا معكم لختام شرح تسجيل دخول فى برنامج إيجار لتقديم طلب دعم للمتعثرين ماليا لجميع الأسر.