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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد هوية الزوار إلكترونيًا 1444 في المقال التالي
عمر شويل - جدة تجديد هوية الزوار إلكترونيًا 1444، يرغب العديد من زائري المملكة العربية السعودية في معرفة وسيلة من أجل تجديد بطاقة الزائر، ذلك بهدف الوقاية من الحصول على غرامة أو التعرض للمسألة القانونية.
قامت الحكومة السعودية بتوفير طرق سهلة وبسيطة من أجل تحديث بطاقة الزائر، عن طريق استخدام الانترنت بشكل تلقائي، بدلًا من الازدحام في أماكن تجديد البطاقات، سوف نوضح بالتفصيل كافة المعلومات عن تجديد بطاقة الزائر، فابقوا معنا.
تجديد هوية الزوار إلكترونيًا
أصبح من السهل جدا تجديد بطافة الزائر من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني لمنصة أبشر، ذلك من خلال تتبع الخطوات الموضحة في النقاط التالية:
- في البداية قم بزيارة منصة أبشر.
- بعد ذلك عليك ادخال كلمة السر واسم المستخدم الخاصين بك، بالإضافة إلى ذلك رمز التحقق المرئي.
- بعدها اضغط على زر تسجيل الدخول.
- سيتم ارسال رمز التحقق إلى هاتفك الجوال، قم بإدخاله في المكان المخصص له.
- ثم قم باختيار ايقونة الخدمات الالكترونية.
- اضغط على كلمة Passports من القائمة الموجودة اعلى الشاشة.
- انقر فوق تمديد التأشيرة غير العادية.
- اضغط على كلمة متابعة.
- ادخل اسم الزائر، ثم انقر على زر التحديد.
- لابد من الموافقة على كافة الشروط والاحكام.
- قم بتأكيد تمديد تأشيرة زيارتك.
- سوف تصلك رسالة بتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة الجديدة.
- في النهاية، قم بقفل ايقونة الاغلاق.
الاستعلام عن هوية الزائر باستخدام رقم الهوية
يمكن الاستفسار عن هوية الزائر فقط برقم هويته، من خلال استخدام حساب الكفيل، ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- بداية ادخل إلى موقع وزارة الداخلية الرسمي بالمملكة العربية السعودية.
- عليك تسجيل حسابك على منصة أبشر.
- من القائمة الرئيسية، اختر الاستفسارات الالكترونية.
- من قائمة الكيانات، اضغط على جوازات السفر.
- انقر فوق طلب هوية زائر الجوازات.
- عليك بإدخال كافة البيانات المتعلقة بالزائر، بالأخص رقم الهوية.
- سوف يظهر لك كافة بيانات الزيارة، بمعني مدة الزيارة وتاريخ انتهائها، بالإضافة إلى تسديد الرسوم بشكل إلكتروني.
كيفية الاستعلام عن صلاحية الزائر
أصبح من السهل جدا معرفة الاستفسار عن صلاحية الزائر من خلال اتباع النقاط التالية:
- بداية قم بالدخول على موقع منصة أبشر.
- في هذه الخطوة اختار كلمة خدمات فردية.
- عليك تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك عن طريق ادخال بيانات ومعلومات الوصول.
- بعد ذلك من القائمة الظاهرة أمامك اختر جوازات السفر.
- بعدها اختر صلاحية إقامة الزائر.
- ثم ادخل رقم منزل الزائر في المكان الخاص به.
- اكتب رقم التحقق الموجود بالصورة.
- اضغط فوق استعلام من أسفل الشاشة.
- سوف تظهر لك صفحة أخري بها كافة المعلومات التي تريدها.
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