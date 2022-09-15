كيف اقدم على دعم مؤسسة تكافل عبر بوابة الطلاب

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عمر شويل - جدة كيف اقدم على دعم مؤسسة تكافل بعد أن صُنفت المؤسسة على أنها واحدة من أبرز المؤسسات السعودية التي توفر الدعم المالي إلى الطلاب والطالبات حملة الجنسية السعودية في الصفوف الدراسية حتى الصف الثاني الثانوي ودعت إلى استخدام رابط التسجيل في تكافل الطلاب 1444 والاستعلام عن أبرز الشروط المطلوبة لاستحقاق الدعم لهذا العام، وذلك من خلال استمارة تكافل الإلكتروني لذا سنتعرف على أهم شروط تكافل الطلاب.

كيف اقدم على دعم مؤسسة تكافل

لقد قدمت مؤسسة تكافل بوابة الطلاب والطالبات لاستقبال طلبات الحصول على الدعم السنوي لشراء اللوازم الدراسية والقدرة على استكمال مرحلة التعليم، أما عن كيف اقدم على دعم مؤسسة تكافل فهي من خلال استمارة التقديم الإلكترونية دون الحاجة إلى زيارة الجهات المختصة.

رابط استمارة تكافل للتسجيل

ويمكن اتباع الخطوات التالية للتسجيل في دعم مؤسسة تكافل الإلكترونية وذلك من خلال:

الدخول إلى موقع مؤسسة تكافل الخيرية.

ثم الدخول إلى خيار بوابة الطالب.

تحتاج إلى أن تُدخل كافة البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة.

اكتب بيانات التواصل سواء مع الطالب أو مع ولي الأمر.

وعند التحقق والتأكد من صحة البيانات والمعلومات التي تم إدخالها وتوافر الشروط يمكن استحقاق الدعم والحصول عليه من خلال الحساب البنكي شهريًا.

شروط تكافل الطلاب في السعودية

بعد الاستعلام عن أسماء الطلاب في تكافل المستحقين لهذا العام يمكن التعرف على شروط تكافل الطلاب والطالبات أيضًا وتتمثل الشروط في التالي:

الطالب أو الطالبة ينبغي أن يكونوا حاصلين على الجنسية السعودية

الالتحاق بأحد المدارس في السعودية ويتوفر الدعم إلى الطلاب في الصفوف الدراسية إلى مرحلة الحادي عشر.

عدم انضمام الطالب إلى فصول محو الأمية في أي مدينة بالسعودية.

إدخال كافة البيانات المطلوبة في استمارة التقديم بطريقة صحيحة.

رفع المستندات الرسمية المطلوبة من خلال الموقع أيضًا.

أن يكون الطالب أو الطالبة من محدودي الدخل أو أسرهم من الأسر المستحقة في برامج الإعانات المقدمة من خلال المملكة السعودية سواء من مؤسسات القطاع الخاص أو المؤسسات الحكومية التي توفر الدعم وعند زيارة موقع مؤسسة تكافل تستطيع الاستعلام عن المزيد من التفاصيل.