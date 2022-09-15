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عمر شويل - جدة ما هو سلم رواتب الموظفين في الخدمة المدنية بعد الخصخصة فقد أعلنت الحكومة السعودية بشكل رسمي عن سلم رواتب الموظفين الجديد بعد الخصخصة 1444، وهو سلم الرواتب الذي ينظم كافة الرواتب التي يحصل عليها الموظفين في مختلف القطاعات في المملكة العربية السعودية والذي جاء بعد قرار الخصخصة من قبل الحكومة، فنجد أن حكومة في المملكة العربية السعودية تحرص بشكل مستمر على توفير رواتب يتم تقديمه ليكون خاص بكافة الموظفين العاملين في مختلف القطاعات بالمملكة، حيث يرتبط بشكل كبير بنظام التخصيص، والذي يعد من أهم الأنظمة الهادفة التي تعمل على تنظيم الكثير من الأمور، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور سلم رواتب الموظفين بعد الخصخصة 1444.

ما هو سلم رواتب الموظفين في الخدمة المدنية بعد الخصخصة 1444

ونجد أن سلم الرواتب الخاص بالموظفين والخاص بالأشخاص في مختلف القطاعات والمستخدم في هذا التوقيت، هو السلم الرسمي الذي قد تم إطلاقه من قبل إدارة الخدمة المدنيّة في المملكة العربية السّعوديّة، وقد كان خادم الحرمين الشريفين قد اعتمد هذا الشان رسميا من خلال قرار ملكي رقم (4097/م)، والذي كان قد صدر واعتمده رسميا في تاريخ 25/6/1432، وقد جاء سلم الرواتب الخاص بالموظفين يتضمن الراتب الأساسي الخاص بالمستخدمين، والذي يوضح كافة الرواتب التي تختلف باختلاف درجات الوظيفية والتي تكون بداية من الدرجة الأولى وحتى الدرجة العشرين بشكل عام، وكذلك هناك اختلاف كبير في العلاوات السنوية المخصصة لهم والتي تختلف على اختلاف الدرجات والرتب الخاصة بالموظفين.

سلم رواتب الموظفين العام بعد الخصخصة

وقد أعلنت كذلك وزارة الموارد البشرية السعودية عن السلم الخاص برواتب الخدمة المدنية خلال الفترة الماضية، والذي ينظم الرواتب التي يحصل عليها كافة الموظفين التابعين للهيئة بناء على الرتبة والعوامل التي تحدد قيمة الرواتب، وقد جاء سلم رواتب الخدمة المدنية على النحو التالي.

يحصل الموظفين في المرتبة الأولى على راتب يصل إلى 3000 ريال.

كما يحصل أصحاب المرتبة الثانية في السعودية على راتب أساسي 3430 ريال سعودي.

وكذلك يحصل الموظفين على المرتبة الثالثة راتب أساسي 3530 ريال سعودي

ويحصل أصحاب المرتبة الرابعة راتب أساسي 4530 ريال سعودي.

كما يتم الحصول على راتب لأصحاب المرتبة الخامسة أساسي 5240 ريال سعودي.

كما جاء الراتب الخاص المرتبة السادسة أساسي 6065 ريال سعودي.

المرتبة السابعة راتب أساسي 7010 ريال سعودي.

المرتبة الثامنة راتب أساسي 8010 ريال سعودي.

المرتبة التاسعة راتب أساسي 9275 ريال سعودي.

المرتبة العاشرة راتب أساسي 10275 ريال سعودي.

المرتبة الحادية عشر راتب أساسي 11815 ريال سعودي.

المرتبة الثانية عشر راتب أساسي 13435 ريال سعودي.

سلم الرواتب الخدمة المدنية 1444