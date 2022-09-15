نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشري سارة الإعفاء من سداد المقابل المادي لطلبات تملك العقارات السكنية والزراعية 2022 – 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بشري سارة الإعفاء من سداد المقابل المادي لطلبات تملك العقارات السكنية والزراعية، حيث أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمملكة العربية السعودية منذ قليل خبر سار للمواطنين السعوديين وهو أعفاءهم من سداد أي مبالغ مالية في خطوات تملك العقارات بشرط أن يكون مسجلين بالضمان الاجتماعي، حيث تجاوزت نسبة الإعفاء من سداد المقابل المادي إلي 4 آلاف ريال سعودي للمساحات الكبيرة.

شمل القرار الجديد الإعفاء من سداد رسوم طلب التعديل، فيما أوضحت أنه سيتم فرض فقط 200 ريال على التعديلات التشكيلية الخاصة بالعقارات السكنية، وكذلك 500 ريال سعودي على التعديلات الجديدة الخاصة بالعقارات السكنية، لذا نكتشف لكم في هذا التقرير المفصل حول موقعكم الإلكتروني ثقفني الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للعقارات الدولة وطريقة التسجيل في منصة احكام بعد سلسلة التعديلات الجديدة، كما نوضح لكم في التقرير أيضاً رابط منصة احكام.

الإعفاء من سداد المقابل المادي لطلبات العقارات المسجلين بالضمان الاجتماعي

جاءت نسب الإعفاء الجديدة التي بشرت بها الهيئة العامة لعقارات الدولة السعودية كالآتي:



إذا كانت مساحة العقار السكني أو الزراعي اكبر من 50 ألف متر مربع يعفي المتقدم من سداد مبلغ مالي يتجاوز أربعة آلاف ريال سعودي. فى حال كانت مساحة العقار الزراعي أقل من ألف متر مربع يعفي المتقدم من سداد قيمة 800 ريال سعودي. إذا كانت مساحة العقار ما بين ألف متر إلي 10 آلاف متر مربع يعفي المتقدم من سداد رسوم تصل إلي 1400 ريالاً سعودياً. فى حال كانت مساحة العقار ما بين 10 آلاف متر إلي 25 ألف متر مربع يعفي من سداد رسوم تتجاوز 2000 ريالاً سعودياً. إذا كانت مساحة العقار الزراعي تتراوح ما بين 25 إلي 50 ألف متر مربع يعفي المتقدم من سداد الرسوم التي تصل إلي 3 آلاف ريال سعودي.

الخدمات المقدمة للإعفاء من المقابل المادي

أوضحت الهيئة العامة للعقارات أن أهم الخدمات المقدمة عبر منصة أحكام التي يتم الإعفاء من المقابل المادي كالتالي:

الخدمات الفنية والقانونية.

خدمات الدعم والتنسيق الإداري.

خدمة استقبال الطلبات في المنصة الإلكترونية.

التقييم الفني والدراسة الشرعية.

خدمات المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية.

خدمات مطابقة الصور الجوية.

اعتماد الرفعات المساحية.

طريقة التسجيل في منصة أحكام الإلكترونية

يتمكن المواطنين بالمملكة العربية السعودية التسجيل في المنصة الإلكترونية إحكام من خلال الدخول علي رابط منصة أحكام ثم النقر علي تسجيل الدخول والتي تجدها اعلي الشاشة الرئيسية ثم عليك بالقيام بتسجيل علي رقم الهوية الوطنية، ثم إدخال تسجيل كلمة المرور وبعد الانتهاء تقوم بالضغط علي تسجيل الدخول.

فيما أوضحت الإدارة أن حالة الإعفاء من سداد المقابل المادي لا تتعلق بالموافقة من عدمها حيث تكون مقابل الخدمة الإلكترونية التي تقدمة المنصة الإلكترونية منصة أحكام.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح خطوات بشري سارة الإعفاء من سداد المقابل المادي لطلبات تملك العقارات السكنية والزراعية 2022 – 1444.