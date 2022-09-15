نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف افصل نفسي من التأمينات عند ترك العمل واخذ مستحقاتي كاملة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت تعمل بإحدى المؤسسات الخاصة بالمملكة وتم تسجيلك بالتأمينات الاجتماعية ثم أنهيت التعاقد من تلك الؤسسة، فإن صاحب العمل هو المسئول عن استبعادك من التأمينات الاجتماعية، ويجب أن يتم لك في مدة لا تتجاوز نهاية الشهر الذي تم إنهاء تعاقدك فيه.

طريقة استبعاد موظف من التأمينات

يجب على صاحب المنشأة الدخول على حسابه على موقع التأمينات الاجتماعية أو من خلال تطبيق تأميناتي، لحذف الموظف، ثم يجب أن يقوم صاحب العمل بإنهاء خدمة الموظف في منصة مدد ويجب تسجيل مستحقاته كاملة على منصة مدد قبل إنهاء خدمته.

ادخل على موقع التأمينات الاجتماعية.

ادخل على قائمة المشتركين بالمنشأة.

ستظهر أمامك قائمة المشتركين وأرقامهم ، فقم بنسخ رقم المستفيد المراد استبعاده.

عد لقائمة الرئيسية واختر ” انهاء مدة الاشتراك”.

قم بإضافة رقم هوية المشترك، ستظهر بياناتك، فقم بملء البيانات وأسباب الاستبعاد.

قم بطباعة الشاشة واحتفظ بها في ملف الموظف، فقد يتم الاستفسار عن تلك البيانات من قبل مؤسسة التأمينات.

طريقة استبعاد الموظف من مدد

يجب أن تقوم حذف الموظف أيضًا من منصة مدد.

قم بالدخول على منصة مدد، وسجل الدخول.

من قائمة الموظفين اختر الموظف الذي تم استبعاده.

ويجب أن تقوم بتحويل مستحقات الموظف المسجلة على المنصة أولًا، فاختر إدارة الرواتب، وحدد الخصم عن الأيام التي لم يعمل بها الموظف خلال شهر الإنهاء.

سيتم حساب المبلغ المستحقق ، فيجب أن تحدد تاريخ السداد في منصة مدد في أقرب يوم.

الآن تم استبعاد الموظف من التأمينات لكن يجب انهاء خدمته في منصة مدد.

قم بفتح قائمة الموظفين، واختر إنهاء الخدمة، وحدد تاريخ إنهاء الخدمة.

ثم اضغط على إنهاء خدمة الموظف.

الآن عند الدخول على قائمة الموظفين، ستظهر الحالة ” منتهية” أمام الموظف.

كيف افصل نفسي من التأمينات

إذا لم يقم صاحب العمل باستبعادك من التأمينات الاجتماعية وتسديد مستحقاتك بمنصة مدد فيجب أن تقوم بإرسال شكوى عبر صفحة الشكاوى بمنصة التأمينات الاجتماعية.