نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أستلم 60,000 ريال قرض آهل بدون الحاجة إلى كفيل وبلا فوائد أو رسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أستلم 60,000 ريال سعودي من بنك التنمية الاجتماعية في هذا العام الحالي 1444 هجريًا عن طريق برنامج قرض منتج آهل السعودي بالمملكة حيث يقدم البنك أفضل العروض التمويلية للمواطنين السعوديين حيث يعطى لهم قرض آهل الميسر بدون الحاجة إلى كفيل غارم في حالة إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الحكومي بالسعودية كذلك نجح البنك في تقديم قرض آهل حتى مبلغ 60,000 ريال سعودي ولكن بشروط وضوابط ميسرة عند التقديم الإلكتروني على هذا التمويل حيث يطلب توفير دخل شهري لا يتعدى 14,500 ريال سعودي كذلك يجب الحصول المسبق على تمويل إجتماعي من خلال بنك التنمية الاجتماعية لضمان الحصول قرض آهل بلا فوائد مالية وبدون رسوم بالتقسيط شهريًا لمدة 5 سنوات كحد أقصى للسداد لدى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة.

كافة المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على قرض منتج آهل

يطلب قرض آهل من كافة العملاء السعوديين توفير جميع الشروط لكي يحصل جميع المتقدمين على كافة المزايا المتوفرة عن طريق بنك التنمية الاجتماعية ومنها الحصول على منتج آهل بدون رسوم إدارية وبدون فوائد إضافية على المبلغ التمويلي المتاح من 18 ألف ريال سعودي حتى 60 ألف ريال سعودي لذلك سوف نشرح اليوم عبر موقع ثقفني كافة الشروط والأحكام الواجبة كالتالي:

يشترط الحصول على برنامج قرض آهل توفير دخل أو راتب شهري لا يزيد عن أربعة عشر ألف وخمسمائة ريال سعودي فقط.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وعمره لا يزيد عن 70 عام بموافقة من خلال بنك التنمية الاجتماعية.

يحتاج قرض منتج آهل توفير موافقة من الضامن أو الكفيل الغارم ولكن غير مطلوب ذلك من الشرط من جميع العاملين في القطاع الحكومي.

كذلك يجب الحصول المسبق على تمويل إجتماعي من بنك التسليف وإحضار أثبات أقفاله من سنه على الأقل لضمان الموافقة على قرض آهل السعودي.

مميزات برنامج قرض آهل عن طريق بنك التنمية الاجتماعية