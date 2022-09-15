نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التأمين على عقود العمالة المنزلية عبر مساند ومنافع التأمين على العقود في المقال التالي

عمر شويل - جدة التأمين على عقود العمالة المنزلية عبر مساند اقتربت الوزارة من إنهاء جميع الخطوات والممارسات التي تتعلق بالتأمين على عقود العمالة المنزلية وذلك من خلال منصة مساند المسؤولة عن استقدام العمالة المنزلية، ويهدف التأمين على منح النفع لجميع أطراف عقود العمالة المنزلية، غير تسهيل جميع الإجراءات التي تتعلق بالتفاوض الثنائي مع جميع الدول، وزيادة جذب العمالة المنزلية للملكة العربية السعودية وتقليل أسعار استقدام العمالة المنزلية، وتوضح منصة مساند شروط استقدام عاملة منزلية ويجب توافرها للقبول في العمل، كما أن القرار نص على تضمين تكلفة التأمين مع تكاليف العقد المبرم بين الشركة أو المكتب وصاحب العمل، وذلك لأول سنتين من تاريخ بداية ذلك العقد، ويكون التأمين بعد ذلك اختيارياً لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل.

التأمين على عقود العمالة المنزلية عبر مساند

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قامت بإصدار وثيقة التأمين التي تتعلق بعقود العمالة المنزلية، والتي تحمي جميع الحقوق والواجبات التي تقع على كلا من العامل المنزلي وصاحب العمل، حيث يتم الالتزام الكامل بجميع صيغ نماذج وثيقة التأمين والتي تم ذكرها في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وتم تحديد ما هي الخطوات الأزمة لإصدار الوثيقة وكيفية شرائها وما هي الطريقة الخاصة بدفع جميع أقساطها.

منافع التأمين على عقود العمالة المنزلية

تنقسم المنافع الخاصة بالتأمين على عقود العمالة المنزلية إلى نوعين:

منافع لصاحب العمل: في حالة ترك العامل أو تغيبه عن عمله يتم تعويض صاحب العمل، و يتم تعويض صاحب العمل في حالة وفاة العامل عن جميع المصاريف المتعلقة بنقل جثمان العامل، وفي حالة إصابة العامل بأي أمراض مزمنة أو عجز يعمل التامين في تلك الحالة على تقديم التعويض لصاحب العمل. منافع للعامل المنزلي: إذا حدث أي عجز للعامل أو إصابة نتيجة لطبيعة عمله في تلك الحالة يتم تعويضه، وفي حالة عجز صاحب العمل أو وفاته يتم تقديم تعويض للعامل المنزلي .

والجدير بالذكر أن هناك إمكانية الاتفاق على خضوع العامل لفترة تجربة من أجل التأكد والتحقق من كفاءته في أداء عمله وسلامة أخلاقه وذلك لفترة زمنية تقدر ب90 يوم، و في خلال فترة التجربة هناك إمكانية أن يقوم صاحب العمل بفسخ العقد في حالة عدم كفاءة العامل في أداء وظيفته.