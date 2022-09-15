نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الحصول على بيت مجاني لمستفيدي الضمان وزارة الاسكان في المقال التالي

عمر شويل - جدة قدمت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية طريقة الحصول على بيت مجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي المُسجلين رسميًا لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي ويمكن معرفة شروط بيت مجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة والتي أعلنت عن استفادة آلاف من المواطنين خلال هذا الشهر من الأراضي السكنية المجانية أو الوحدات السكنية لمستفيدي الضمان وللتعرف على المزيد يمكن الاتصال على رقم الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي وسنقدم طريقة الحصول على بيت مجاني لمستفيدي الضمان أو الإجابة على كيف احصل على منزل من الضمان الاجتماعي وأبرز الشروط.

طريقة الحصول على بيت مجاني لمستفيدي الضمان

منصة سكني هي المبادرة المقدمة عن طريق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وهي الوزارة المسؤولة عن تقديم الدعم السكني ومراجعة الطلبات التي ترسل إليها للتأكد من استحقاق المستفيدين من الحصول على مسكن مناسب وتتمثل طريقة الحصول على بيت مجاني لمستفيدي الضمان في الدخول إلى منصة سكني ورفع الطلب.

تسجيل دخول منصة سكني لمستفيدي الضمان

يمكن التسجيل في منصة سكني للاستفادة من الدعم السكني أو الأراضي السكنية وكذلك التمويل المدعوم من خلال التالي:

زيارة منصة سكني.

النقر على خيارات الحلول السكنية.

ثم الدخول إلى واحد من تلك الخيارات والتي تتناسب مع طبيعة العمل والحالة الاجتماعية والمالية.

إرسال الطلب إلى الوزارة.

يمكن الاستعلام عن استحقاق الدعم السكني من خلال المنصة عبر الخدمات الإلكترونية باستخدام رقم الهوية الوطنية، والجدير بالذكر أن المستفيدين من الضمان الاجتماعي تُحول طلباتهم بشكل تلقائي إلى منصة الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان للحصول على سكن مجاني بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والجهات المختصة في السعودية.

هل اقدر اشتري بيت عن طريق الضمان الاجتماعي؟

الحصول على منحة الإسكان التنموي للضمان الاجتماعي تتطلب العديد من الشروط ومن بينها أن تكون تلك المرة الأولى التي يستفيد منها المتقدم من الدعم السكني، على ألا يقل السن عن 25 سنة ويشترط أيضًا لاستخدام طريقة الحصول على بيت مجاني لمستفيدي الضمان من وزارة الإسكان أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية ويعول الأسرة والإقامة داخل المملكة خلال الفترة الأخيرة إلا في حال السفر للتدريب أو العلاج أو لخدمة الوطن.