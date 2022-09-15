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عمر شويل - جدة سلم رواتب وزارة الدفاع للعسكريين الذين يتم فتح باب التسجيل الإلكتروني للالتحاق بتلك الوظائف في الفترة المقبلة، حسب تويتر وزارة الدفاع السعودية، والتي أعلنت عن الموعد المقرر فيه استقبال تسجيلات الراغبين في الالتحاق بالتجنيد في الجيش الملكي للعسكريين وتوفير فرص العمل لكلا الجنسين فيه، على أن اتباع الموعد المقرر للتسجيل وشروط القبول والتسجيل.

الوظائف العسكرية لوزارة الدفاع بالمملكة

تلاقي الوظائف في القطاع العسكري والأمني في المملكة إقبالا كبيرا من العديد من المؤهلات، حيث ينتظر الخريجين مواعيد فتح باب التسجيل الإلكتروني لقبول تعيينات جديدة لكل من خريجي التعليم الثانوي أو التعليم المتوسط وكذلك الجامعيين، ويتم تحضير الوثائق والشهادات والاستعداد للكشف الطبي وكذلك المقابلات الشخصية، وتعد من أفضل الوظائف بالمملكة لما لها من مستقبل باهر وتأهيل بالرواتب المتميزة والعمل الجاد.

[حصري] سلم رواتب وزارة الدفاع Mod.gov.sa بوابة التسجيل 1444 وزارة الدفاع My.gov.sa

يكون من أبرز الأسئلة عند فتح باب التسجيل الإلكتروني في رتبة الجندي في الجيش مع البدلات، ونجيب عليكم في هذا المقال عن جمع رواتب العاملين في الجيش حسب الرتبة، ويتوقف راتب المتقاعد على عدد سنوات العمل والراتب وقيمة البدلات والكفاءة أيضا.

موعد فتح باب التسجيل الإلكتروني في بوابة التجنيد بوزارة الدفاع

أعلنت بوابة القبول الموحدة عن موعد فتح باب التسجيل الإلكتروني في منصة وزارة الدفاع لقبول العسكريين الجدد والذي يبدا في 30 أكتوبر 2022 – الخامس من ربيع الأول 1444، على أن يتم تفعيل استقبال الطلبات في هذا الموعد، وعلى الراغبين في الالتحاق بالوظائف من الرجال والنساء التعرف على شروط القبول في وظائف وزارة الدفاع.

سلم رواتب العسكريين الجديد مع البدلات

سلم رواتب العسكريين سلم رواتب العسكريين الجديد 1444 مع البدلات راتب رتبة ملازم: 6,600 ريال سعودي.

راتب رتبة ملازم أول: 7,609 ريال سعودي.

راتب رتبة نقيب: 9,215 ريال سعودي.

رَاتب رتبة رائد: 11,705 ريال سعودي.

راتب رتبة مقدم: 12,735 ريال سعودي.

راتب رتبة عقيد: 14,365 ريال سعودي.

راتب رتبة عميد: 16,350 ريال سعودي.

راتب رتبة لواء: 18,600 ريال سعودي. الراتب الأساسي لرتبة الجندي: 2,800 ريال سعودي، مع بدلات حوالي 110 ريال سعودي.

الراتب الأساسي لرتبة جندي أول: 2,950 ريال سعودي، مع بدلات حوالي 125 ريال سعودي.

الراتب الأساسي لرتبة عريف: 3,270 ريال سعودي، مع بدلات حوالي 150 ريال سعودي.

الراتب الأساسي لرتبة وكيل رقيب: 3,870 ريال سعودي، مع بدلات حوالي 180 ريال سعودي.

الراتب الأساسي لرتبة رقيب: 3,870 ريال سعودي، مع بدلات حوالي 215 ريال سعودي.

الراتب الأساسي لرتبة رقيب أول: 5,370 ريال سعودي، مع بدلات حوالي 260 ريال سعودي.

الراتب الأساسي لرتبة رئيس رقباء: 625,0 ريال سعودي، مع بدلات حوالي 310 ريال سعودي.

سلم رواتب الضباط الجامعيين 1444 مع البدلات

راتب الطبيب النائب في وزارة الدفاع: يتراوح ما بين 13,205 ريال سعودي إلى نحوّ 15,455 ريال سعوديّ.

راتب الطبيب الاستشاري: يتراوح ما بين 17,645 سعودي إلى نحو 20,605 ريال سعودي.

راتب الطبيب المقيم: يتراوح ما بين (10,860 – 12,615 ريال سعودي) بجانب بعض العلاوات والبدلات.

راتب الصيدلي الاستشاري: يبدأ من ,13070 ريال سعودي ويصل حتى 14,855 ريال سعودي.

راتب الصيدلي الأول: يتراوح ما بين 10,830 ريال سعودي وحتى 12,510 ريال سعودي.

راتب الصيدلي: تبدأ رواتب الصيادلة في قطاع وزارة الدفاع من 8,755 ريال سعودي وتصل حتى 10,315 ريال سعودي.

راتب الأخصائي الاستشاري: تبدأ رواتبهم من 12,435 ريال سعودي وتصل حتى 14,115 ريال سعودي.

راتب الأخصائي الأول: يتراوح ما بين 10,360 ريال سعودي وتصل حتى 11,920 ريال سعودي.

راتب الأخصائي: يتراوح ما بين 8,415 ريال سعودي حتى 9,870 ريال سعودي.

ألية احتساب رواتب العسكريين المتقاعدين

يتم احتساب رواتب المتقاعدين (سلم رواتب وزارة الدفاع ) حسب عدد من العوامل

عدد سنوات الخدمة.

آخر رتبة وصل إليها المتقاعد.

البدلات التي حصل عليها اثناء الخدمة.

قيمة العلاوات التي حصل عليها قبل التقاعد.

كيفية التسجيل في وظائف وزارة الدفاع

تبدأ الخطوات بالولوج إلى بوابة التوظيف لوزارة الدفاع السعودية أو عبر بوابة وزارة الدفاع. كذلك يتاح التسجيل عبر رابط وزارة الدفاع بالمنصة الوطنية الموحدة. يتم تغيير اللغة إلى اللغة العربية ويتم فتح الخدمة واتباع خطوات التسجيل.

يتم بيان سلم رواتب وزارة الدفاع والذي يتبع الجميع التعرف على موعد فتح باب التسجيل الإلكتروني للرجال والنساء للتسجيل فيها، الوظائف العسكرية في بوابة وزارة الدفاع السعودية، ويكون رابط التسجيل Mod.gov.sa بوابة التسجيل 1444 وزارة الدفاع My.gov.sa وأيضا المنصة الوطنية الموحدة هما البوابتين للدخول والتسجيل في الوظائف والتي يبدا التقديم فيها 30 أكتوبر 2022.