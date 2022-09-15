نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة معرفة إني مسجل في الإسكان التنموي و طريقة الاستعلام عن سكني برقم السجل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة معرفة إني مسجل في الإسكان التنموي سؤال يتكرر بشكل كبير من قبل المواطنين السعوديين الذين قاموا بإجراءات التسجيل في الإسكان التنموي بالمملكة العربية السعودية، وقد حددت الجهات ذات الاختصاص كافة الإجراءات اللازمة للتعرف على حقيقة التسجيل في البرنامج، يعتبر أن برنامج الإسكان التنموي السعودي هو عبارة عن مبادرة تنموية يهدف من خلالها الحكومة السعودي إلى توفير وحدات سكنية بحق الانتفاع للأسر المستحقة والأشد حاجـة فـي المملكة العربية السعودية، وذلك من الفئة المشمولة برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكافة المسجلين في بوابة الدعم السكني، ويأتي برنامج الدعم السكني بالتعاون ما بين وزارة الإسكان السعودية ومجموعة كبيرة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية في ومحافظات السعودية.

طريقة معرفة إني مسجل في الإسكان التنموي

وفي حال التسجيل يُمكن للمواطن المتقدم بالطلب الخاص بالدعم التعرف على حقيقة تسجيله في البرنامج، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة الإسكان. ثم إضافة بيانات تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني. الضغط على أيقونة الخدمات العامة. ثم إضافة جميع المعلومات المطلوبة منك بشكل دقيق، ومن ثم سيظهر بأنك مسجل أم لا.

خطوات الاستعلام عن سكني برقم السجل

يتوفر لمواطني المملكة العربية السعودية خدمة الاستعلام عن برنامج سكني من خلال موقع الوزارة الرسمي، وذلك فقط للأشخاص المستفيدين في المملكة العربية السعودية، وتتم عملية الاستعلام عبر الخطوات الموضحة أدناه:

زيارة موقع وزارة الإسكان. ثم النقر على أيقونة تسجيل الدخول. إضافة كافة بيانات التسجيل المطلوبة. ثم النقر على أيقونة قائمة حسابي. النقر على أيقونة الاستعلام عن الإسكان برقم السجل. ثم إضافة رقم السجل في المكان المعد له. النقر على كلمة استعلم. التريث إلى حين تحميل نتائج الاستعلام.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي برقم الهوية

إن خدمة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي برقم الهوية هي إحدى الخدمات المتوفرة من خلال موقع الإسكان في المملكة العربية السعودية، ويمكن الاستعلام من خلال استخدام الرقم القومي الخاص عبر اتباع ما يلي:

الدخول إلى موقع سكني. ثم يجب تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بالموقع. النقر على أيقونة الخدمات العامة. ثم إضافة كافة المعلومات والبيانات اللازمة. إضافة رقم الهوية بشكل صحيح. ثم النقر على أيقونة الاستعلام من خلال رقم الهوية.

كيفية حساب مقدار الدعم السكني للمطلقات والأرامل

قام برنامج سكني بتوضيح نسبة دعم النساء المطلقات والأرامل، حيث قال بأن النسبة تصل إلى 100% من القيمة الكلية للقرض العقاري، وكما أكد بأنه هو القرض المدعوم الذي تصل نسبته إلي 500 ألف ريال، ويهدف برنامج سكني من ذلك تقديم السكن للمرأة السعودية، ولهذا قام بالإعلان عن المبادرة وتوجيههم إلى الاستفادة من الدعم عبر الدخول علي موقع وزارة الإسكان السعودية وتسجيل البيانات التي تتطلبها صفحة التسجيل، وأكد البرنامج على ضرورة التوافق مع الشروط التي ستظهر على الصفحة، وهذا ما سيؤكد على أحقية المتقدمين في الحصول على السكن والاستفادة من البرنامج.