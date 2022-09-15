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عمر شويل - جدة حالة الدفعة لا يوجد في الاستعلام عن المبالغ المالية في حساب المواطن، والتي وصل إلى العناية بالمستفيدين في برنامج حساب المواطن العديد من الاستفسارات حول تلك الرسالة، كما قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصة تويتر بالرد على حالة الاستحقاق صفر في راتب الفرد.

استحقاق حساب المواطن أكتوبر 2022

يقوم برنامج المواطن السعودي بالإعلان عن كافة التعديلات والرد على كافة الاستفسارات، حيث يقوم بتوفير العديد من المنصات الرسمية للرد المباشر على المواطنين، وتوفير رقم الرد المجاني كذلك 19912، وتقوم منصة تويتر بالرد على أبرز الأسئلة الشائعة والتي يقوم عدد كبير من المواطنين بتوجيهها.

[حالة الدفعة لا يوجد] استحقاق حساب المواطن (أكتوبر 2022) موعد تقديم الاعتراض CA.gov.sa

وجدير بالذكر أن راتب حساب المواطن في استحقاق شهر سبتمبر قد تم تسلمه بشكل كامل في اليوم الحادي عشر من الشهر، الأحد، ويستمر استقبال الطلبات على البرنامج الرسمي للمستفيدين، كما يتم استقبال الاعتراضات أيضا عند فتح باب التقديم، والتي يتم الرد عليها في فترة زمنية بحد اقصى 90 يوم من تقديم الطلب.

حالة الدفعة واستحقاق حساب المواطن

يقوم المسجلين في البرنامج بالدخول على صفحة بياناتهم للاستعلام عن حالة الدفعة، وتظهر لهم حالتها، مستحق أو غير مستحق، كما ظهرت للبعض حالة الاستحقاق لا يوجد، الاستحقاق صفر، بالرغم من وصول راتب الأسرة للحد المستحق للراتب، وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرد على استفسارات المواطنين عبر منصة تويتر البرنامج.

“حالة الدفعة لا يوجد” الدفعة صفر في دفعات حساب المواطن

يتم الرد على تلك الحالة بأن يكون المواطن ربما لم يتم تسجيل كافة البيانات الخاصة بالإفصاح عن الدخل بالشكل الصحيح.

يجب أن يتم احتساب الراتب من حاسبة حساب المواطن والتعرف على الاستحقاق كما يتم التعرف على الراتب الذي يحصل عليه من حساب المواطن.

والتعرف على الاستحقاق كما يتم التعرف على الراتب الذي يحصل عليه من حساب المواطن. ربما يكون المستفيد غير مستحق بحيث يكون الراتب الخاص به أعلى من 7000 ريال.

كما يمكن أن لا يكون قام بالإفصاح الكامل عن الدخل.

عدم أهلية صاحب الطلب يعنى عدم أهلية التابعين.

يجب تسجيل بيانات التابعين بشكل صحيح مع ذكر تفصيل أعمارهم.

يتم تسجيل كافة الدخل المكتسب وغير المكتسب وراتب الزوجة.

يجب تسجيل العقارات والعوائد منها كذلك.

يتم تحديث بيانات المستفيدين بشكل مستمر لضمان الاستحقاق.

ما هي خطوات التعامل مع رسالة حالة الدفعة صفر

يتم الدخول على رابط ال بوابة الإلكترونية لبرنامج حسب المواطن.

يقوم بالتسجيل برقم الهوية والرقم السري.

يتم الدخول على تفاصيل الطلب.

ثم يتوجه لأيقونة الإفصاح عن الدخل.

يقوم بالدخول على “تعديل” ويتأكد من تسجيل الراتب بطريقة صحيحة.

يتم حفظ الطلب.

يقوم بالخروج لتظهر بوابة صوتك مسموع,

يتم تقديم الاعتراض عليها بأثر رجعي.

يقوم البرنامج بالرد على الاعتراض بعد دراسته في فترة 90 يوم كحد أقصى.

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[حالة الدفعة لا يوجد] استحقاق حساب المواطن (أكتوبر 2022) موعد تقديم الاعتراض CA.gov.sa، ويتاح تقديم اعتراضات المواطنين عندما يمر 10أيام من إعلان الأهلية، أو يقوم المعترض على الدفعات بالتقديم الإلكتروني عبر خدمة صوتك مسموع، ويتم بعد أن يقوم بتصحيح البيانات الخاطئة أم يتم الإقرار بكافة بيانات الدخل والتابعين وأيضا الأملاك وتعديل ما يلزم ثم التوجه بتقديم الاعتراض، وجدير بالذكر أن الفترة المقررة لتقديم الاعتراض تكون بحد أقصى 3 اشهر، على أن يتكون المقبولين في اعتراضات حساب المواطن من حقهم الحصول على الدفعات السابقة باثر رجعي.