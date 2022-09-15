 كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد للمطلقه 1444 موقع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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عمر شويل - جدة قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرد على العديد من الاستفسارات والتساؤلات التي وردت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد للمطلقه حيث صرحت الوزارة بالشروط التي لابد من معرفتها كل مطلقة من أجل الحصول على الدعم، بالإضافة إلى توضيح كم الراتب عند عدم وجود أطفال، وكذلك في حال إعالة المتقدمة أفراد آخرين.

كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد للمطلقة

ترغب الكثير من السيدات معرفة كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد للمطلقه حتى تستطيع الإنفاق على نفسها لتلبية احتياجاتها المعيشية، هذا وقد أفصحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الراتب وهو كالآتي:

في حالة إعالة السيدة المطلقة أطفال فسوف يتم تقديم مبلغ شهري لها يصل قيمته إلى حوالي ألف ريال سعودي لها.

ولكل فرد من التي تعولهم خمسمائة ريال سعودي.

أما في حال كانت السيدة المطلقة لا يوجد لديها أطفال فسوف يتم صرف حوالي ألف ومائة ريال سعودي كل شهر.

رابط تسجيل المطلقة وزارة الموارد البشرية 1444

يمكن القيام بالتسجيل في الضمان الاجتماعي من أجل الحصول على دعم المطلقات سواء عن المساعدة المقطوعة، أو الضمان الاجتماعي للمطلقات عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

الذهاب مباشرة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم النقر بعد ذلك على الخدمات الإلكترونية .

ومن ثم تسجيل الدخول، كما يمكن عمل حساب جديد عند عدم تواجد حساب لمقدم الطلب.

يليه اختيار معاش الضمان الاجتماعي حتى يتم الذهاب إلى صفحة التسجيل.

بعد ذلك يتم اختيار مكتب الضمان، ثم تحديد الفئة التي المطلوبة.

ثم القيام بإدخال البيانات المطلوبة بدقة.

بعد ذلك يتم النقر على الموافقة على الشروط والأحكام بعد الإطلاع عليها تمامًا.

في النهاية يتم النقر على تقديم الطلب.

ما هي شروط الضمان الاجتماعي للنساء المطلقات

أما بالنسبة للشروط الخاصة بالمطلقات فهي كالتالي: