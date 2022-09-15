نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تقديم طلب لإسقاط قروض بنك التسليف شروطه والاوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لظروف ما او للظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها والازمات المتلاحقة بسبب مايحدث عالميا نجد الكثير يمرون بتعثر فى بعض سداد وتكملة سداد القروض الواجبة الدفع لبنك التسليف، ونوضح شروط اسقاط الديون بداخل المقال والاوراق المطلوبة ويجب تقديمها للحصول على الاعفاء وكيفية تقديم طلب للموافقة على الاعفاء، حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية الكثير من الخدمات المخصوصة لعملائهم, والتي منها تقديم قروض وتمويلات مميزة بدون فوائد والتي تستهدف هذه التمويلات دائما الأسر التي تعاني من الفقر والدخل المحدود وذلك كنوع من المساعدة من الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية, كما يقدم خدمة آخري لعملائها والذين قاموا بأخذ أحد تمويلات أو قروض بنك التنمية الاجتماعية وهي خدمة إعفاء بنك التنمية الاجتماعية (بنك التسليف), وهي خدمة تقدم وفقاً لشروط وأوراق معينة قام البنك بتحديدها,، وتأتي هذه الخطوة بناءا على الجهود التي قامت بها وزارة المالية بالتعاون مع وزارة العمل، وتأتي هذه الخطوة بعد التحقق من أن المقترض اصبح من أصحاب المشاريع الربحية التي أصبحت تعزيز اقتصاد المملكة،وقد تقدم الكثيرين من الأهالي الذين استفادوا من القروض من بنك التسليف والادخار السعودي إلى العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين بطلبات للأعفاء من باقي أقساط القروض التي تبقت عليهم وذلك بسبب الظروف المعيشية وارتفاع تكاليف المعيشة والغلاء الذي يحل عليهم نظرا للظروف المحيطة.

متطلبات وبنود طلب الإعفاء للمواطن من بنك التسليف: مطلوب تقديم رقم الهوية الخاص بالمقترض.

ومطلوب تقديم رقم العقد الذي تم ما بين المقترض وبنك التسليف.

ومطلوب الحفيظة (تاريخها – رقمها – مصدرها).

ضرورة كتابة اسم المقترض رباعي وتحديد نوعه (رجل – امرأة).

كتابة بيانات خاصة بالمقترض (اسمه بالكامل – رقم الهاتف – مكان السكن – الإمضاء على الطلب).

ومطلوب كتابة أسماء الشركاء في القرض إن وجدوا. شروط الحصول على خدمة إعفاء بنك التسليف: قام بنك التسليف بتوضيح بعض الشروط التي يجب توافرها لدى الشخص المتقدم لكي يحصل على إعفاء بنك التسليف، ومن خلال هذا المقال نوضح هذه الشروط وهي:ا يشترط تقديم الشخص الذي حصل قرض من البنك أوراق تثبت أنه لا يعمل ولا يستطيع دفع أقساط القرض.

التاكد من كتابة بيانات المطلوبة في نموذج الإعفاء بنك التنمية الاجتماعية, وهو طلب يتم تحميله من الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية السعودي.

وكما يشترط أن يكون عمر المتقدم للحصول على الخدمة يتراوح بين 25 عاما إلي 55 عاما.

من أهم الشروط التي يجب توفارها تقديم ما يفيد حالته الصحيةمن خلال التقرير الطبي بان الشخص المتقدم غير قادر علي العمل وبالتالي غير قادر علي سداد باقي الأقساط.

وكما يشترط أن يكون سعودي الجنسية, لن يتم قبول أي طلبات لأي شخص يحمل جنسية أخري غير السعودية.

الأوراق والمستندات المطلوبة لإعفاء بنك التسليف:

مطلوب تقديم وإحضار كارت العائلة. مطلوب تقديم صورة من الهوية الوطنية لمقترض القرض. مطلوب إحضار صورة من شهادة طبية للمتقدم. التأكد من كتابة كافة البيانات داخل نموذج طلب إعفاء بنك التسليف بشكل صحيح ضرورة تقديم شهادة توضح الحالة المالية والاقتصادية