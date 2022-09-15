نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسب التعديلات الأخيرة.. من يحق له التسجيل في حساب المواطن 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة من يحق له التسجيل في حساب المواطن من أكثر الموضوعات التي تشغل بال الكثيرين من مواطني المملكة العربية السعودية، وفي هذه المقالة سوف نحاول الإجابة على هذا التساؤل بشئ من التفصيل في الفقرات المقبلة.

من يحق له التسجيل في حساب المواطن بعد التعديلات الأخيرة

لقد تم إنشاء حساب المواطن منذ عام 2017 وذلك لمساعدة الأسر الفقيرة، أصحاب الدخل المنخفض بهدف توفير حياة كريمة لكافة المواطنين في للمملكة ويتم منح هذا الدعم لعدد من الفئات بعد إدخال مجموعة من التعديلات على البرنامج لخدمة المستحقين في المملكة، وفيما يلي الفئات المستحقة للدعم في هذا التوقيت:

المواطنين السعوديين من المقيمين داخل المملكة وذوي دخل أقل من الحد الأدنى للأجور السعودية وهي 6000 ريال سعودي.

الأشخاص داخل السعودية ممن يحملون بطاقة للتنقل.

الأفراد المستقلين المقيمين بعيدا عن العائلة ولكن بشرط أن يكون عمر المتقدم 18 عام أو يزيد عن ذلك.

طريقة التسجيل في حساب المواطن الجديد

يمكن للمستحقين لحساب المواطن التسجيل للحصول على الدعم المالي من خلال عدد من الخطوات التي تتلخص في النقاط التالية:

أولا الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن عبر الإنترنت.

تسجيل الدخول من خلال كتابة رقم الهوية الوطنية وكذلك رقم المحمول، تاريخ الميلاد طبقا التقويم الهجري.

سوف تتلقى كلمة المرور المؤقتة الخاصة بحسابك على الهاتف المحمول قم بإدخالها في المكان المخصص لذلك.

بعدها عليك أن تنشأ كلمة مرور جديدة خاصة بك وتعيد إدخالها مرتين للتأكيد.

عليك بعد ذلك استكمال البيانات الخاصة بطلب التسجيل في حساب المواطن من خلال إدخال بيانات الحساب البنكي، العنوان بالتفصيل، بيانات التابعين للمستفيد.

قم بإرفاق المستندات المطلوبة في المكان الخاص بها وتأكد من أن المستندات كاملة.

بعدها عليك أن تقوم بمراجعة كافة البيانات المدخلة ومن ثم الضغط على أيقونة الإقرار بصحة البيانات.

وأخيراً اضغط إرسال الطلب.

المستندات المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن الجديد