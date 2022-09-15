نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي 7.5 مليون ريال للمتقاعدين والشباب والإعادة بعد سداد 20% في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي للمتقاعدين والأفراد، زادت عليك متطلباتك اليومية، وتلجأ للبحث عن حلول سريعة لسداد ديونك، أو لدفع الأقساط المدرسية، وشراء سيارة تساعدك في التنقل بالمملكة، إليك أفضل الحلول والخدمات التمويلية إذا كنت مقيم أو سعودي الجنسية بالمملكة، أن تحصل على قرض مالي يصل إلى 7 مليون ونصف ريال بفترة سداد طويلة، حتى تتمكن من قضاء جميع احتياجاتك الشخصية، وشراء كل اللوازم التي تحتاج إليها دون عناء أو تفكير عميق، وسوف يكون لك صلاحية للسداد لفترة طويلة جدا لراحة أكثر وأمان لك ولجميع أفراد عائلتك، وحتى إذا كنت تمتك راتب صغير، فسوف تحصل على التمويل مرة أخرى بعد سداد النسبة المطلوبة، وهذا كتمويل تكميلي لك، وكل هذا وفق الشروط المعلن عنها.

تمويل 7.5 مليون ريال للمواطنين والمقيمين

قام البنك المركزي السعودي بتقديم عدد كبير ومميز من البنوك والشركات داخل المملكة، والتي توفر لك برنامج التمويل الشخصي، تمويل للمتقاعدين بأقل راتب تقاعدي، التمويل للسيارات، التمويل العقاري، تمويل سداد المديونية لجميع الأفراد من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، قرض شخصي سريع 20 ألف ريال بدون كفيل، وسوف تحصل على التمويل بموافقة سريعة وفورية، عند اكتمال المستندات المطلوبة، كما أنه سوف تتمكن من الحصول على تمويل إضافي في حالة إذا كنت تريد ذلك، حتى تحصل على التمويل لاستكمال كافة احتياجاتك، فترة سداد التمويل تمتد حتى خمس سنوات، وفي حالة الوفاة لا قدر الله سيتم إعفاء الورثة من سداد باقي الأقساط.

شروط التمويل الشخصي

يكون التمويل متاح للسعوديين من عمر 18 عاما.

يصبح التمويل في متناول أيدي المقيمين إذا كان العمر يبدأ من 21 عاما.

التمويل للمتقاعدين حتى 75 عاما.

حتى 75 عاما. براتب لا يقل عن 3000 ريال.

الرسوم الإدارية 1% من قيمة التمويل أو 5000 ريال إيهما أقل.

كيفية الحصول على تمويل إضافي



سوف تحصل على التمويل الإضافي بعد سداد نسبة 20% من قيمة التمويل الأول، أو بسداد 12 شهرا وسوف تحصل على نفس التمويل، ومتاح للمواطنين والمقيمين، بنفس الشروط السابقة والتي تتوافر للتمويل الشخصي، ويمكنك الاتصال على رقم خدمة العملاء 8001208008 لمزيد من الاستفسارات والعروض المتاحة، ويتم تقديم صورة من الهوية الوطنية، أو صورة من جواز السفر والإقامة للمقيمين وتكون جميعا سارية المفعول ومتطابقة للأصل، وإثبات السكن داخل المملكة بعقد إيجار، أو عقد تمليك، وكشف حساب بنكي، كما يمكنك زيارة الفرع في أي وقت لتحصل على تمويلك في نفس الوقت عند اكتمال الشروط.