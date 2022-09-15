نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار التأمين الطبي للأفراد وأهم المميزات والخدمات الصحية للمواطنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار التأمين الطبي للأفراد ، نجد أن المملكة العربية السعودية تهتم بالمواطنين المقيمين بها وتوفر لهم الخدمات المتعددة والتي تجعلهم أمنون في معيشتهم، ومن ضمن تلك الخدمات خدمة التأمين الطبي للأفراد تلك الخدمة التي توفر الأدوية والكشف المجاني للأفراد، كما أن الخدمة تفيد المواطنين في صرف العلاج الشهري وعمل العمليات الجراحية بأسعار رمزية وبتوفير مميزات مختلفة، لهذا يبحث الأفراد عن كيفية الاشتراك في تلك الخدمة.

مميزات التأمين الطبي للأفراد

تقدم الدولة خدمة التأمين الطبي لتتكفل بالرعاية الصحية للمواطنين وتوفر لهم العلاج بالكامل ويوجد شركات مختلفة للتأمين الطبي بالمملكة السعودية، تقدم كل شركة الخدمات والأسعار المميزة للأفراد، كما نجد أن المستشفيات الحكومية بالسعودية توفر الرعاية الخاصة والعلاج بالمجان للمرضى السعوديين ولكن تلك المستشفيات محدودة فتلجأ الدولة إلى شركات التأمين الطبي لتخفيف الأعباء على الحكومة وتوفير كافة الخدمات للسعوديين والمقيمين بالسعودية أيضا، وتشمل خدمات التأمين الطبي كافة أفراد الأسرة كبار وصغار وحوامل بمختلف الفئات العمرية، ويجدر بالذكر أن أشهر شركات التأمين بالمملكة هما شركتي بوبا والشركة التعاونية.

أسعار التأمين الطبي للأفراد شركة بوبا

تعتبر شركة بوبا للتأمين من الشركات الرائدة التي استمرت على مدار 70 عاما وانتشرت في أكثر من 190 دولة على مستوى العالم، وتوفر الشركة بوليصة تأمين للعائلات السعودية بمعدل يتراوح من 15 ألف ريال سعودي للبوليصة الفضية و26 ألف ريال للذهبية، بينما نجد الشركة توفر تأمين خاص للمقيمين بالسعودية والعمالة المنزلية بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال سعودي يشمل كافة العيادات الخارجية، أمراض السرطان والأمراض المزمنة كالسكر والضغط.

توفر شركة بوبا للتأمين الطبي كافة الخدمات الطبية للمواطنين وتختلف قيمة القسط الشهري على حسب حالة الشخص إذ أن القسط الخاص بشخص يبلغ من الغمر 31 عاما لا يعاني من أمراض مزمنة يبلغ 51 ريال شهريا، وقد نجد الاختلاف يرجع إلى مدى تدهور الحالة الصحية للمواطن والأدوية المستهلكة على مدار العام.

أسعار الشركة التعاونية للتأمين الطبي السعودي للأفراد

توفر الشركة أسعار التأمين الطبي على حسب الفئات حيث يبدأ سعر الفئة الفضة للعائلة من 13 ألف ريال ويصل إلى 14 ألف بينما الفئة الذهبية تتراوح بين 15 إلى 16 ألف ريال سعودي، وهناك الفئة البلاتينية التي تتراوح بين 17 و18 ألف ريال ثم الفئة الألماس والتي يصل التأمين بها إلى 21 ألف ريال سعودي وتهتم الشركة بتوفير أفضل رعاية طبية للأفراد على مدار العام.