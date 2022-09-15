نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الحاسبه التقديريه حساب المواطن لحساب قيمة الدعم الجديد 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحاسبة التقديرية حساب المواطن هي الوسيلة التي يمكن للمستحقين التعرف على قيمة الدعم المتاح من خلالها، لذلك يود البعض التعرف على كيفية القيام بحساب دعم المواطن وذلك ما سوف نقدمه لكم بالتفصيل في السطور القليلة الآتية.

الحسابة التقديرية حساب المواطن

يمكن للمواطنين المستحقين لدعم المواطن التعرف على قيمة الدعم الذي يحصل عليه كل منهم، وذلك من خلال الحاسبة التقديرية، وفيما يلي عرض لخطوات الحاسبة التقديرية بشئ من التفصيل:

أولا عليك القيام بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بموقع حساب المواطن.

الخطوة التالية هي الضغط على أيقونة الحاسبة التقديرية.

بعدها عليك أن تقوم بتحديد حالة المستفيد من الدعم ومن ثم سوف تتعرف على قيمة الدعم المادي الذي تحصل عليه من خلال حاسبة المواطن.

كما يمكنك معرفة من يحق له التسجيل في حساب المواطن بعد التعديلات الجديدة من خلال موقعنا ثقفني.

طريقة تحديث حساب المواطن 1444

يجب على كافة المستحقين لحساب المواطن القيام بتحديث البيانات الخاصة بهم بشكل دائم ومستمر من أجل تفادي هذا النوع من المشكلات في الحصول على الدعم، وفيما يلي طريقة تحديث البيانات بشئ من التفصيل:

أولا عليك الدخول إلى موقع حساب المواطن ومن ثم تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك.

اضغط على أيقونة تسجيل كلمة الدخول وقم بإدخالها ثم الضغط على مربع تفاصيل الطلب.

من القائمة الرئيسية للخيارات قم باختيار إدارة المرفقات.

توجه إلى خيار تحديث البيانات ومن ثم قم بتغيير كافة البيانات التي تحتاج إلى تحديث في حالة تغير أي معلومة شخصية خاصة بك.

سوف يطلب منك الموافقة على الإقرار وكذلك التعهد.

بعد مراجعة كافة البيانات التي قمت بإدخالها اضغط على أيقونة حفظ لتحافظ بكافة البيانات الحديثة.

متى ينزل حساب المواطن؟

لقد أعلنت الإدارة العامة لحساب المواطن أن الدفعة 56 من هذا الدعم أقبلت على الصرف من قبل البرنامج، حيث تم وضع قيمة الدعم في حساب كافة المستفيدين مساء اليوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من سبتمبر، ويتم صرف هذه الدفعة في يوم الأربعاء الموافق 14/9/2022 طبقا التقويم الهجري، والذي يوافق الأسبوع من ذي الحجة عام 1444 طبقا التقويم الهجري.