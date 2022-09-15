نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [link] رابط تقديم وظائف وزارة التجارة “الشروط وطريقة التسجيل” Masar.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم تقديم وظائف وزارة التجارة، حيث أعلنت الوزارة منذ ساعات قليلة عن عدد 58 وظيفة شاغرة في وزارة التجارة والصناعة السعودية لأصحاب المؤهلات المختلفة للرجال والنساء، ومنذ ذلك زاد البحث من قبل السادة والسيدات الباحثين عن الوظائف في المملكة عن تفاصيل هذا الاعلان، وما هي الشروط والمسميات الوظيفية وكذلك المؤهلات العلمية التي تم الإعلان عنها، وما هو رابط التقديم الرسمي عبر منصة جدارة الإلكترونية لشغل الوظائف الجديدة، فتابعوا في ثقفني حتى النهاية حتى لا تفوتوا التفاصيل الهامة.

وزاره التجاره وظائف

قامت وزارة التجارة السعودية بنشر بيان اعلان رسمي عن توفر وظائف شاغرة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر منذ ساعات قليلة، حيث تعلن عن 58 وظيفة شاغرة للذكور والإناث في المراتب (الدرجات) الوظيفية التالية:

الخامسة.

السادسة.

السابعة.

الثامنة.

وهذا للعمل في الوزارة في وظائف إدارية وهندسية وفنية، وسنتابع معكم في هذا المقال المسميات الوظيفية المطلوبة وكذلك الضوابط والشروط ورابط التسجيل على هذه الوظائف، فتابعوا معنا.

مسميات وظائف وزارة التجارة

وقد تم الإعلان اليوم عن قائمة الوظائف والتخصصات المطلوبة في توظيف وزارة التجارة، حيث يمكن الحاصلين والحاصلات على هذه المؤهلات أو أصحاب هذه التخصصات المناسبة في هذه الوظائف الشاغرة التقديم عليها، وهي:

باحث قانوني مساعد.

أخصائي تقنية معلومات مساعد.

باحث تخطيط مساعد.

محلل نظم.

أخصائي إدارة مشاريع مساعد.

فني دعم.

مراقب تجاري.

باحث اقتصادي مساعد.

محاسب مساعد.

باحث قانوني مساعد.

أخصائي علاقات عامة.

باحث تخطيط مساعد.

مراجع.

باحث تطوير إداري.

مأمور علاقات عامة.

أخصائي ذكاء أعمال مساعد.

باحث تطوير إداري مساعد.

أخصائي إدارة مخاطر مساعد.

مهندس معماري.

اخصائي امن معلومات وكذلك تقنية معلومات.

مطور برامج.

مهندس مدني، وأخصائي تقنية المعلومات.

أخصائي ذكاء أعمال.

موعد التقديم على وظائف وزارة التجارة

وقد تم الإعلان في البيان عن مواعيد التقديم، والتي جاءت كالآتي:

يبدأ من يوم الثلاثاء 24 صفر 1444 هـ الموافق بالميلادي 20 سبتمبر 2022 ميلادية.

يستمر التقديم الإلكتروني حتى يوم السبت 28 صفر 1444 هجري، وهو ما يوافق 24 سبتمبر من نفس الشهر الميلادي.

الشروط المطلوبة

وبالنسبة إلى شروط الالتحاق بالوظيفة، فقد تم ذكرها كذلك في موقع التقديم، وهي كما يلي:

الخريجين من عام 2018 وما بعدها، من أصحاب المؤهلات التي تناسب التخصصات بالأعلى.

الأفضلية في القبول لأصحاب المعدلات الأعلى، ثم بأحدث سن للتخرج.

وبالطبع يتم المفاضلة بين المقبولين مبدأيا في المقابلة الشخصية.

اجتياز اختبار القدرة المعرفة.

في حالة اذا كان المؤهل من خارج المملكة، يجب أن يتم معادلته وتوثيقه من وزارة التعليم السعودية.

وقد تابعنا معكم أيضا التقديم على وظائف وزارة الدفاع في ثقفني، فتابع معنا.

رابط التقديم جدارة بلس

والتقديم على هذه الوظائف في المملكة العربية السعودية يكون بكل سهولة عبر منصة جدارة بلس (مسار)، وهذا ما عليكم سوى اتباع الخطوات والمقطع التالي للتقديم بشكل سليم:

اذهب إلى منصة جدارة masar.gov.sa .

. انقر على تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني.

بعدها ادخل رقم الهوية وكلمة المرور في النفاذ.

انقر على الاطلاق على الفرص الوظيفية في جدارة بلس.

في الصفحة الخاصة بك، انقر على جداره في القائمة على اليمين ومنها انقر على الباحثين عن عمل.

اضغط على الاعلان الوظيفي.

ثم انقر على التقديم، وفي حالة اذا كان هناك مستندات ناقصة قم برفعها.

سعر ومواصفات هاتف iPhone 14 Plus أقوى هواتف آيفون وموعد طرحه في الأسواق