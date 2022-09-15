لينك التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1444 عبر المركز الوطني للقياس Qiyas

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عمر شويل - جدة تقوم هيئة التعليم في السعودية بعمل اختبارات تحدد القدرة المعرفية لجميع طلاب الجامعة؛ حتي يستطيعون أن يقوموا بأداء الوظائف المطلوبة منهم على حسب قدراتهم المعرفية، ولذلك تهتم هيئة التعليم في السعودية بشكل مستمر، ولذلك يبحث العديد من الطلاب على موعد التسجيل في اختبار القدرة المعرفية وكيفية التسجيل في الاختبار.

التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1444

يعتبر التسجيل في اختبارات القدرة المعرفية من أكثر الأمور التي تشغل العديد من الطلاب، وتنقسم عمليات التسجيل في اختبار القدرة المعرفية إلى ثلاث مراحل هي كالتالي:

المرحلة الأولى

تبدأ المرحلة الأولى من اختبارات القدرة المعرفية في يوم 15 نوفمبر، وتنتهي في يوم 17 نوفمبر لعام 2022.

المرحلة الثانية

تبدأ المرحلة الثانية من اختبارات القدرة المعرفية من يوم 26 من شهر يناير المقبل، وتستمر حتى يوم 28 من يناير عام 2023.

المرحلة الثالثة

تبدأ المرحلة الثالثة من اختبارات القدرة المعرفية من يوم 17 مارس، وتستمر حتى يوم 18 مارس 2023.

ومن المعروف أن اختبار القدرة المعرفية ينقسم إلى أربع قدرات، وهي كالتالي:

اختبار القدرة اللفظية.

اختبار القدرة الكمية.

اختبار القدرة الاستدلالية.

اختبار القدرة المكانية.

طريقة التسجيل في اختبار القدرة المعرفية

يرغب الكثير من الطلاب في معرفة طريقة التسجيل في اختبارات القدرة المعرفية، وتتلخص خطوات التسجيل في اختبارات القدرة المعرفية في الخطوات التالية:

يقوم الطالب بتسجيل الدخول من خلال الرابط الخاص بموقع المركز الوطني للقياس.

يقوم الطالب بكتابة رقم سجله المدني، ويقوم بإدخال كلمة المرور، ثم يختار خانة تسجيل الدخول.

يقوم الطالب بقراءة كافة الشروط التي يضعها المركز ويوافق الطالب على جميع الشروط.

يختار الطالب خانة التالي.

يقوم الطالب بتحديد المراكز التي يريد أن يقوم بأداء الاختبار فيها.

يراجع الطالب كافة البيانات وجميع المعلومات التي لها علاقة بالمستخدم، ويتأكد من صحة جميع هذه المعلومات.

يقوم الطالب بتقديم نموذج طلب الاختبار.

يقوم الطالب بدفع كافة الرسوم الخاصة بالاختبار.

في النهاية يبدأ الطالب بأداء الاختبار

وأخيرا الاستعلام عن النتيجة

ومن المعروف أن اختبار القدرة المعرفية هو اختبار مخصص لكافة الأفراد الذين يتقدمون إلى الوظائف الإدارية التعليمية في المملكة العربية السعودية.