نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخر أخبار صرف المساعدة المقطوعة برقم الهوية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة المساعدة المقطوعة واحدة من ضمن الخدمات والمساعدات المالية المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ويستهدف بها الأسر الأكثر احتياجاً بالسعودية وخاصة الأرامل والمطلقات وكبار السن والغير قادرين على العمل، وقد تلقت الصفحة الرسمية لضمان الاجتماعي على “توتير” بعض الأسئلة الخاصة بموعد صرف الدفعة الجديدة وحقيقة إلغاء صرف المساعدة المقطوعة، والتي أجابة عليهم الوزارة بشكل صريح، سنوضح لكم كافة التفاصيل في هذا المقال.

تصريحات وزارة الموارد البشرية الخاصة بالمساعدة المقطوعة

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن صرف المساعدة المقطوعة برقم الهوية في السعودية غير مرتبط بموعد ثابت، مشيراً إلى أنه يتم صرف الضمان الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجاً بالسعودية خاصة الأرامل والمطلقات لإعانتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

أكدت على تكذيب الأخبار المنتشرة الخاصة بإلغاء صرف رواتب المساعدة المقطوعة، موكده أن الوزارة تقوم ببعض التعديلات على البرامج حتى يصل الدعم لمستحقيه الحقيقيين.

المساعدة المقطوعة يتم إيداعها في حسابات المستفيدين بمرسوم ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، أو بقرار من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة في السعودية

يشترط أن يكون سعودي الجنسية ويقيم في السعودية. أن يكون من أصحاب الدخل المحدود. يشترط أن يكون المسجل في الضمان الاجتماعي غير قادر على العمل من كبار السن. المساعدة المقطوعة تصرف للأرامل أو المطلقات، ومن لا يملك دخل شهري ثابت. عدم وجود محل تجاري أو عقار باسم المستفيد من الضمان الاجتماعي. السن لا يقل عن 35 عام. تصرف المساعدة المقطوعة مرة واحدة كل عام لأصحاب المعاشات الضمانية. يشترط ألا يزيد دخل الأسرة المستفيدة من الضمان الاجتماعي عن8670 ريال سعودي. يصرف مبالغ المساعدة المقطوعة حسب أولوية المتقدمين، فيتم وضع المتقدمين على قوائم الانتظار لحين موعد صرفها.

الأوراق المطلوب تقدميها للحصول على المساعدة المقطوعة

صورة من الهوية الوطنية. السجل الأسرة للمتزوجين. إثبات أن السكن يقع في نطاق مكتب الضمان الاجتماعي. تقديم صورة من عقد الإيجار أو الملكية أو إيصال كهرباء. مستند يثبت قيمة الدخل الشهري.

رابط التقديم للحصول على المساعدة المقطوعة

يستطيع أي موطن سعودي داخل المملكة العربية السعودية الدخول على رابط المساعدة المقطوعة وإتباع الخطوات للحصول عليها.