نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الضمان الاجتماعي المطور وشروط الاستحقاق هنا حاسبة الضمان الاجتماعي 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم الضمان الاجتماعي المطور أصبح محل بحث مكثف وكبير من جانب مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي الجديد، وكذلك شروط الضمان الاجتماعي الجديد ورابط التسجيل، وما هي طريقة احتساب المعاش في حاسبة الضمان الاجتماعي المطور الجديد، كل هذا سوف نتعرف عليه ونتعرض له في مقالنا هذا من خلال موقع ثقفني.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد من أكثر الروابط التي يتم زيارتها من خلال شبكة الانترنت ومحرك البحث الشهير جوجل، وذلك من أجل التسجيل في الضمان للاستفادة من الدعم المقدم للأسر والأفراد الأكثر فقراً وفق الشروط المعمول بها والموضوعة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ما هو رقم الضمان الاجتماعي المطور الجديد؟

خصص البرنامج رقم مجاني يتم الاتصال به للاستفسار عما يشغل تفكير العديد من مستفيدي الضمان وهذا الرقم المجاني الموحد هو (19911). كما يمكن مراسلة البرنامج عبر صندوق البريد رقم (12484) والرمز البريدي (11157). كما يمكن الاتصال على الرقم المجاني (8001222777).

شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1444

شروط الضمان كما هي لم يتم إضافة شروط جديدة وهذه الشروط كالتالي:-

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. مقيم داخل المملكة العربية السعودية. ألا يتجاوز الدخل الشهري للمستفيد عن الحد الأدنى المحتسب للضمان. تقديم كافة المستندات المطلوبة والتسجيل في الضمان الجديد المطور عبر البوابة الإلكترونية. ألا يكون المستفيد مقيم داخل أحد دور الرعاية والإيواء. إذا كان المستفيد قادر على العمل يجب عليه التسجيل في منصات العمل المعتمدة للحصول على فرصة عمل مناسبة. ألا يكون لديه سجل تجاري أو يملك عقارات ذات قيمة عالية. عدم الاستفادة من برامج دعم أخرى.

رابط التسجيل في الضمان الجديد 1444

التسجيل في الضمان الجديد يكون من خلال البوابة الإلكترونية sbis.hrsd.gov.sa.من خلال تقديم طلب الحصول على الدعم وتعبئة استمارة التسجيل وإرفاق المستندات المطلوبة. وسوف تقوم لجنة مختصة بالنظر في الطلب من ناحية الاستحقاق من عدمه.

حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1444

طريقة احتساب المعاش كالتالي:- يحدد المعاش للفرد المستقل والأسرة من خلال جمع قيمة الدخل المكتسب لجميع أفراد الأسرة (الدخل الشهري). وبعد ذلك يتم خصم 50% من قيمة الدخل الشهري وإضافته إلى مجموع الدخل غير المكتسب. ويتم مقارنة مجموع الدخل بالحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لرب الأسرة و550 لكل فرد في الأسرة.