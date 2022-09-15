نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الديوان الملكي يُعلن وفاة الأمير عبد الكريم بن سعود بن عبد العزيز آل سعود وسبب وفاته في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعى الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، وفاة الأمير عبد الكريم بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وجاء نص البيان “انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب الجلال الامير عبد الكريم بن سعود بن عبد العززي، وسيتم الصلاة عليه اليوم الخميس 19-2-1444 بعد صلاة المغرب، واختتم الديوان بالدعاء إلى الفقيد قائلاً “يتغمدة الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وفاة الامير عبد الكريم بن سعود

وعلى وجه الخصوص، فإن الأمير عبد الكريم بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، المولود عام 1960 ويبلغ من العمر 61 عامًا، هو الابن التاسع والأربعون للملك سعود، والدته الأميرة سلا بنت ماضي عبد الكريم بن سعود بن عبد العزيز آل سعود غانم الففري القحطاني، أكمل تعليمه الابتدائي، وتلقى تعليمه الثانوي في المملكة العربية السعودية ودرس للحصول على درجة البكالوريوس في الولايات المتحدة، لكنه لم يكملها.

سبب وفاة الأمير عبد الكريم بن سعود بن عبد العزيز

من المعتاد في الديوان الإعلان رسميًا عن سبب الوفاة عند وفاة ولي العهد، لكن هذا لم يتم ذكره مطلقًا ولم يكن هناك بيان رسمي بشأن سبب وفاة ولي العهد الامير عبد الكريم بن سعود بن عبد العزيز وربما يكون مصابا.

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة تويتر، بتغريدات عبرت عن حزنها على نبأ رحيل الأمير عبد الكريم بن سعود بن عبد العزيز أبناؤه وبناته، وأثناء الصلاة، غرد الحساب الرسمي للملك سعود عبر تويتر نبأ وفاة أمير عبد الكريم آل سعود الراحل.