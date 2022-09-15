نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في حساب المواطن الجديد 1444 وشروط التسجيل في حساب المواطن الجديد 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في حساب المواطن الجديد 1444 يمكن التسجيل في حساب مواطن 1444 الكترونيا بعد ان اعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية في المملكة العربية السعودية فتح باب التسجيل في حساب مواطن لكي يستطيع المستحقين الذين ينطبق عليهم الشروط التسجيل بطريقه صحيحه برنامج حساب مواطن إلى حماية الأسرة السعودية لذلك سوف نوضح كيفية التسجيل في حساب مواطن خلال هذا المقال بالتفصيل من خلال موقع ثقفني.

التسجيل في حساب المواطن الجديد 1444

تعد خدمة التسجيل في برنامج حساب مواطن من احد الخدمات التي تتم إلكترونيا لاستقبال طلبات التسجيل والتواصل مع الأشخاص المستحقين لصرف الدعم حيث يتم تصنيفهم الى اسرة او شخص من خلال البوابة الإلكترونية بإرفاق المستندات المطلوبة للاستفادة من الدعم الذي يقدمه البرنامج وتكون خطوات التسجيل في حساب مواطن على النحو التالي

الضغط على الرابط الرسمي لحساب مواطن

الضغط على تسجيل دخول ثم الذهاب الى الصفحة الرئيسية

إدخال كافة البيانات المطلوبة من تاريخ الميلاد ورقم الجوال

ثم إدخال رمز التحقق والتأكد منه

الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام

ثم الضغط على تسجيل في نهاية الصفحة بعد التأكد من البيانات لتظهر لك رسالة نصية مؤقتة عبر الهاتف تفيد بنجاح عملية التسجيل والانتظار لمراجعة طلب الاستحقاق

شروط التسجيل في حساب مواطن للاعزب

أوضحت الحكومة أنه يمكن للشخص أن يسجل في برنامج حساب مواطن ولكن يجب ان تتوفر به عدة شروط منها ما يلي