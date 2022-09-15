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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في حساب المواطن الجديد 1444 وشروط التسجيل في حساب المواطن الجديد 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة التسجيل في حساب المواطن الجديد 1444 يمكن التسجيل في حساب مواطن 1444 الكترونيا بعد ان اعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية في المملكة العربية السعودية فتح باب التسجيل في حساب مواطن لكي يستطيع المستحقين الذين ينطبق عليهم الشروط التسجيل بطريقه صحيحه برنامج حساب مواطن إلى حماية الأسرة السعودية لذلك سوف نوضح كيفية التسجيل في حساب مواطن خلال هذا المقال بالتفصيل من خلال موقع ثقفني.
التسجيل في حساب المواطن الجديد 1444
تعد خدمة التسجيل في برنامج حساب مواطن من احد الخدمات التي تتم إلكترونيا لاستقبال طلبات التسجيل والتواصل مع الأشخاص المستحقين لصرف الدعم حيث يتم تصنيفهم الى اسرة او شخص من خلال البوابة الإلكترونية بإرفاق المستندات المطلوبة للاستفادة من الدعم الذي يقدمه البرنامج وتكون خطوات التسجيل في حساب مواطن على النحو التالي
- الضغط على الرابط الرسمي لحساب مواطن
- الضغط على تسجيل دخول ثم الذهاب الى الصفحة الرئيسية
- إدخال كافة البيانات المطلوبة من تاريخ الميلاد ورقم الجوال
- ثم إدخال رمز التحقق والتأكد منه
- الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام
- ثم الضغط على تسجيل في نهاية الصفحة بعد التأكد من البيانات لتظهر لك رسالة نصية مؤقتة عبر الهاتف تفيد بنجاح عملية التسجيل والانتظار لمراجعة طلب الاستحقاق
شروط التسجيل في حساب مواطن للاعزب
أوضحت الحكومة أنه يمكن للشخص أن يسجل في برنامج حساب مواطن ولكن يجب ان تتوفر به عدة شروط منها ما يلي
- بالنسبه للفئه أكبر من 24 سنه يجب ان يكون التسجيل بحساب مستقل من خلال رب الاسره
- بينما للفئة الأقل من 24 عام في هذه الحالة إذا كان يسكن مع أسرة لا يحق له التسجيل في حساب مستقل ويتم اضافته مع رب هذه الاسرة
- وإذا كان يسكن في سكن مستقل بمفرده يسجل في الحساب على أنه مستقل ولكن يجب ان يوفر الاوراق والمستندات لإثبات الاستقلالية وتكون معتمدة
- كما يشترط ان يكون سعودي الجنسية ويقيم على أراضي المملكة بصفة دائمة
- يجب أن لا يكون لديه أي عمل حكومي أو خاص ويتقاضى منه أجرا
- يجب أن لا تكون لديه أي عقارات أو أملاك باسمه ذات قيمة عالية.
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