ننشر حقيقة صرف مكرمة ملكية لشهر أكتوبر لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1444

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عمر شويل - جدة ننشر حقيقة صرف مكرمة ملكية لشهر أكتوبر لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1444انتشرت الكثير من التساؤلات من جانب عدد كبير من المواطنين في جميع انحاء المملكة العربية السعودية لكي يتم التعرف على حقيقة صرف مكرمة ملكية لشهر أكتوبر لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1444، وذلك بالتزامن مع اعلان الحكومة السعودية عن عدد من قرارات الحماية الاجتماعية للمواطنين بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين خلال الفترة الأخيرة، وقد خرجت مصادر رسمية بالحكومة السعودية لتوضح حقيقة صرف المكرمة الملكية الشهر القادم، ومن خلال هذه السطور نستعرض حقيقة صرف مكرمة ملكية لشهر أكتوبر لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1444.

حقيقة صرف مكرمة ملكية لشهر أكتوبر لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1444

وقد شهدت الفترة الماضية انتشار عدد من الاخبار عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والتي جاءت تفيد بأنه سوف يتم صرف مكرمة ملكية مع معاش الضمان الاجتماعي لشهر أكتوبر القادم، وفي هذا الاطار فقد خرجت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، لتوضيح حقيقة هذه الانباء، والتي قامت بدورها بنفي صحة هذا الخبر بشكل قاطع، وذلك من خلال تغريده قد قامت بنشرها عبر حسابها الرسمي على “تويتر”.

الموارد البشرية تكشف حقيقة صرف مكرمة ملكية الشهر القادم

وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية السعودية في هذا الصدد انه في حالة صدور أوامر ملكية تفيد بصرف أي دعم إضافي ستقوم الوزارة بالإعلان عنه عبر صفحتها الرسمية، وأن كل ما يتم تداوله في هذا الصدد غير صحيح، حيث يتم صرف رواتب الضمان الاجتماعي المطور لجميع المستفيدين بناءً على ضوابط وشروط الاستحقاق بالتزامن مع الموعد الرسمي في كل شهر، ليتم صرف الدعم في شهر أكتوبر بناءً على قيمة الدعم المستحقة لكل أسرة.

شروط الحصول على المكرمة الملكية الضمان الاجتماعي 1444

ونجد أن المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي عبارة عن قيمة دعم مالي يتم تقديمه للمستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور، بناء على الضوابط التي تثبت استحقاق الأشخاص بالفعل، ويتم صرفها بناء على توجيهات وتوصيات من جانب خادم الحرمين الشريفين للوزارة، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن اي قرار يتضمن صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية لشهر أكتوبر القادم.