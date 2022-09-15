نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط حافز الجديدة وحالات الاستبعاد ومدة التحقق من أهلية حافز في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط حافز الجديدة التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة الأشخاص الباحثين عن فرصة عمل من خلال تحفيزهم للبحث عن العمل، حيث يوفر برنامج حافز خدمة التسجيل في البرنامج بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى زيارة أحد ويتم صرف إعانة مادية للمستفيدين منه قدرها ألفي ريال لمدة 12 شهراً متواصلاً وذلك للبحث عن عمل والمواصلة إلى أن يجد عمل جاد ومستمر، وليس ليكون بمثابة دخل شهري ثابت يغنيه عن العمل، وتنقسم أعانة حافز إلي جزأين وهيا العاطل عن العمل أو البحث عن عمل مما ساعد الكثير في الحصول على وظيفة ثابتة، يجب ان تتوافر شروط حافز مع شرط التسجيل كما يوجد حالات للاستبعاد من الإعانة ويجب التحقق من أهلية حافز للمتقدم، خصصت حكومة المملكة برنامج حافز لتقديم الدعم والإعانة للمواطنين من الباحثين عن عمل ويجدون صعوبة في إيجاد عمل مناسب، كما يساعد البرنامج بجانب الدعم المادي، في تعزيز فرص المستفيد، لإيجاد عمل مناسب بالدولة، من خلال البرامج التدريبية التي يتم تنظيمها، ويقوم برنامج حافز بصرف الدعم للمواطنين في توقيت ثابت، حيث يتم صرف الدعم في يوم 5 من كل شهر ميلادي.

شروط حافز الجديدة 1443

يجب ألا يكون المتقدم للتسجيل دخل ثابت يعادل ألفي ريال سعودي أو أكثر أن يكون المتقدم للتسجيل سعودي الجنسية. يشترط أن يكون المتقدم للتسجيل قادراً على العمل. ألا يكون المتقدم للتسجيل طالب أو متدرب في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب. لا يكون للمتقدم للتسجيل أي نشاط تجاري ولا يكون مقيم في دار الرعاية الاجتماعية. أن يكون المتقدم مقيما بالمملكة خلال 10 أشهر السابقة وحتى وقت تقديم الطلب. يجب ألا يكون المتقدم للتسجيل موظفاً أو عاملاً في القطاع العام أو القطاع الخاص ألا يكون المتقدم يحصل على معاش تقاعدي. أن تكون المدد التالية قد انقضت قبل التقدم بطلب الاستفادة من حافز.

حالات الاستبعاد من حافز 1443

في حال عدم زيارة المشترك لملفه الإلكتروني في قاعدة البيانات الخاصة بالباحثين عن عمل. عدم التحاق المشترك بالدورات التدريبية والتعليمية التي يقدمها البرنامج أو لم ينجح في أيا منها. يتم استبعاد المشترك إذ لم يحضر الدورات التأهيلية والتدريبية أو في حال عدم حضوره خدمات التوظيف. يستبعد البرنامج من لم يبد أي جدية في الاستفادة من تدريب وتأهيل البرنامج أو في العثور على عمل.

مدة التحقق من أهلية حافز

وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن من الواجب على المتقدمين لبرنامج حافز البحث عن عمل التحقق من تأهلهم في حافز، وذلك خلال مدة تتراوح ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، وكما جيب عليهم استكمال الاجراءات المطلوبة للتمكن بعد ذلك من الحصول على للحصول الخدمة.

يمكن التسجيل للتواصل بشكل مباشر مع فريق الدعم الفني لموقع طاقات، وذلك عن طريق المحادثة الفورية من هنا، التي تتيح لك الحديث بشكل مفصل، ويتم الرد عليك بشكل فوري، وتساعد هذه الخدمة في حل المشكلة في أقل وقت ممكن، كل ما عليك فعله هو كتابة الاسم، ورقم الجوال، وإدخال البريد الإلكتروني، ثم اختيار نوع العميل، سواء كنت باحث عن عمل، أم على رأس عمل، ثم النقر على بدء المحادثة، وفي خلال ثواني قليلة تتواصل مع خدمة العملاء.