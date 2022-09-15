نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط شانجان CS85 ليمتد 2023 دفع أمامي ضمان مفتوح بـ600 ريال شهريًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمنح شانجان CS85 ليمتد 2023 راغبي امتلاك السيارات الصينية دفعة جديدة من الحماس. يأتي هذا بفضل محركها التيربو نوع GDI وكفاءتها في استهلاك الوقود. إضافة إلى أنماط القيادة المتعددة والموثوقية داخل المدن أو على الطرق الوعرة. أضف إلى ذلك عروض تقسيط السيارات الجديدة من وكيل شانجان التي تتضمن لفترة محدودة ضمان مفتوح الكيلومترات. وربما يهون البعض من شأن الضمان المفتوح لكن يكفي أن نعرف أنه يمكنك أن تحصل على خدمة صيانة تعادل ثمن السيارة كلها في عام واحد. ويبدأ سريان الضمان المفتوح بعد انتهاء ضمان الوكيل ما يوفر أقصى مدة من التغطية للأعطال.

شانجان CS85 من الداخل

نظرة سريعة على سيارة شانجان cs85 من الداخل ستجد أنها مبهرة. تم تنجيد المقاعد من الجلد الفاخر مع إمكانية تعديل وضع كافة المقاعد كهربائيًا وليس بشكل يدوي. المقاعد قابلة للتدفئة والتهوية لضمان مزيد من راحة الركوب. مع شاشة معلومات و8 مكبرات صوت. إضافة إلى واجهة USB بيانية للنظام الصوتي. السيارة تأتي بفتحة سقف بانوراما و4 كاميرات لتعزيز الرؤية.

مواصفات شانجان CS85 ليمتد 2023

تأتي سيارة changan cs85 مع محرك تيربو سعة 2.0 لتر. المحرك يولد 233 من القدرة الحصانية مع 360 نيوتن من عزم الدوران. هذا المحرك هو ذاته المتضمن في سيارة شانجان cs75 بلس ذائعة الصيت. أيضا السيارة تأتي مع مجموعة ناقل حركة اوتوماتيك ذات 8 سرعات. وتم تزويدها بوسائل أمان عديدة من أهمها التحذير عند الخروج عن المسار والتحذير للاصطدام من الامام.

سعر شانجان CS85 ليمتد 2023

خلال فترة العرض يمكن الحصول على شانجان cs85 مقابل 99 ألف ريال غير شامل الضريبة المضافة وبعد الضريبة يصل السعر إلى 114 ألف ريال. يأتي هذا العرض مع ضمان ممتد 5 سنوات وكيلو متر مفتوح يبدأ بعد انتهاء ضمان الوكيل. هذا العرض متاح لفترة مؤقتة من الصالح حتى نفاذ الكمية. ويأتي هذا العرض مع باقة مميزة من الخدمات الأخرى على أنظمة التقسيط كما يلي:

ادفع 600 ريال على 60 شهرًا بواقع 36 ألف ريال شهريًا مجموع الأقساط على 5 سنوات.

قم بسداد 24 ألف جنيه دفعة مقدمة يصبح المجموع 60 ألف ريال.

سدد 40% من السعر عند نهاية التمويل.

يجب سداد الضريبة المضافة نقدًا.

عرض السنتين 50/50

يتضمن هذا العرض التقسيط على ما يصل إلى 24 شهرًا. يتم سداد نصف الثمن دفعة مقدمة . ويتم التقسيط بقسط 600 ريال شهريًا. وفي نهاية العامين يتم سداد باقي ثمن السيارة. هذا العرض مناسب لمن لديه إمكانية توفير باقي الثمن خلال وقت قريب. ومن مزاياه أن السعر لا يزيد بشكل كبير بسبب قصر مدة التمويل.