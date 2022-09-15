نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول دعم سكني لشهر سبتمبر 2022 وشروط التسجيل للحصول على الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الإسكان عن موعد دفع إعانة الإسكان في سبتمبر 2022، وذلك لأن الوزارة عملت مع صندوق التنمية العقارية لتحديد مواعيد نهائية لدفع إعانات الإسكان للمستفيدين، وتوفير السكن المناسب لمجموعات الأسر السعودية في ظل مجموعة من الضوابط والشروط التي وضعتها الوزارة حيث تعمل المملكة جاهدة لضمان حياة مستقرة للجميع.

موعد صرف دعم سكني لشهر سبتمبر

يعد برنامج المساعدة على الإسكان من أهم البرامج التي تقدم شهريًا للمستفيدين من خلال صندوق التنمية العقارية من قبل الحكومة الملكية للمملكة العربية السعودية لتقديم المساعدة المالية للمستفيدين، والشخص الذي يساعد في امتلاك منزل، حيث يهدف البرنامج إلى زيادة نسبة التملك بين المواطنين السعوديين إلى 70٪، وكانت وزارة الإسكان قد حددت في وقت سابق اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي لنسب المساعدة السكنية، وعلمنا أنه إذا تزامن هذا اليوم مع عطلة رسمية في الدولة، فيمكن أن ينتقل هذا اليوم إلى اليوم التالي، لذلك تم تحديد تاريخ سقوط الدعم في سبتمبر 2022 في يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر 2022، والذي يتوافق مع 29 صفر 1444.

كيفية التسجيل في دعم الإسكان 1444

أعلنت وزارة الإسكان عن كيفية التقديم لبرنامج مساعدة الإسكان، كما تم التأكيد على أن الطلبات تتم معالجتها على وجه السرعة، مع الموافقة أو الرد على الرفض، ويمكن للمواطنين التسجيل باتباع الخطوات أدناه:-

أولاً، قم بتسجيل الدخول إلى الموقع سكني.

بعد ذلك، انقر فوق الزر.

أدخل البيانات المطلوبة “اسم المستخدم، تاريخ الميلاد، رقم الهاتف، رقم الهوية الوطنية”.

يتم إرسال رسالة نصية تحتوي على رقم التفعيل ويقوم المستخدم بإدخال الرقم في الحقل المخصص لذلك.

أخيرًا، انقر فوق زر التسجيل.

شروط الالتحاق بنظام الدعم السكني

يجب أن يكون المتقدمون للحصول على المساعدة السكنية مواطنين سعوديين ولا تخضع النساء غير السعوديات اللائي لديهن أطفال من المملكة العربية السعودية لهذا المطلب كتالي:-