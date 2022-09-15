نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الخطوط السعودية اليوم الوطني 1444 عروض طيران اليوم الوطني 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الخطوط السعودية اليوم الوطني، هي من ضمن أهم العروض التي أطلقت مؤخرا في السعودية ضمن عروض طيران اليوم الوطني 2022. وآلاف الشركات قامت بإطلاق العروض الخاصة بها في الفترة الحالية تزامنا مع اقتراب هذا اليوم الذي سيكون في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر 2022 عما قريب، وسيتم الاحتفال بتوحيد السعودية، وعروض اليوم الوطني طيران 1444 يزداد البحث عنها في هذه الأيام، ومن أبرز شركات الطيران التي أعلنت عن عروضها وتخفيضاتها نذكر لكم شركة النيل ومصر للطيران ونسما وأديل والراجحي وعروض ناس طيران، وسنتحدث عن أبرز العروض الجديدة التي يمكنكم الاستفادة منها في هذا اليوم، تابعوا معنا التفاصيل التي سنتحدث عنها من خلال مقالنا على موقع ثقفني الإخباري.

عروض الخطوط السعودية اليوم الوطني

إن عروض الخطوط السعودية اليوم الوطني هي من ضمن العروض الهامة التي تم الإعلان عنها في السعودية مؤخرا، وهي محل بحث لدى العديد من المواطنين الذين يريدون الاستفادة من عروض طيران اليوم الوطني السعودي 2022، ويمكنكم الذهاب في رحلات داخلية وخارجية بالسعودية ضمن العروض الجديدة، وقد جاءت عروض اليوم الوطني طيران الخطوط السعودية كما سنذكر لكم فيما يلي:

يمكنكم الذهاب في رحلات من الرياض إلى هولندا ابتداء من يوم23 سبتمبر حتى 26، وهذا بقيمة 1996 ريال سعودي فقط.

أيضا يمكنكم الانطلاق في رحلة ممتعة من الرياض إلى أذربيجان بقيمة 1505 ريال سعودي

ولمن يجبون الذهاب إلى تركيا وفرت الشركة رحلة للذهاب إلى الرياض إلى إسطنبول أيضا بـ 1574 ريال سعودي

وهناك رحلة أيضا موجهة إلى لندن سعرها 1845 ريال سعودي فحسب.

ولمن يريدون الذهاب إلى الإسكندرية يمكنهم الانطلاق من مدينة جدة بسعر 962 ريال فقط.

عروض اليوم الوطني أديل

إن شركة أديل للطيران تقدم عروض مناسبة لكل العملاء، وكل من يريدون السفر يمكنهم الحصول عليها بأسعار تنافسية ممتازة. وبالنسبة إلى من يريدون الحصول على عروض طيران الداخلية اليوم الوطني في السعودية 1444. وقد أعلن مؤخرا عن رحلة إلى المدينة بسعر يبدأ من 189 ريال فقط. ويمكنكم الاطلاع على الصفحة الرسمية للشركة في تويتر من أجل التعرف على آخر العروض الجديدة.

عروض طيران اليوم الوطني السعودية

وضعت العربية للطيران بمناسبة اليوم الوطني العروض الخاصة بها من أجل هذا اليوم. وقد تم وضع أسعار خاصة إلى مدينة الشارقة بقيمة 692 ريال سعودي فحسب. وهذا العرض كان متاحا من تاريخ الثامن حتى العاشر من شهر سبتمبر. كما يمكنكم تحميل تطبيق المطار الذي تم وضع عروض للطيران فيه، يمكنكم التسجيل في التطبيق للحصول 92 ريال سعودي تودع في محفظاتكم، والرصيد متاح حتى 25 سبتمبر.

بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقال عروض الخطوط السعودية اليوم الوطني. وقد ذكرنا لكم كل الرحلات التي ذكرتها الشركة والأسعار الخاصة بها، وذكرنا لكم عروض طيران اليوم الوطني 92 التي قدمتها شركة أديل أيضا في السعودية.