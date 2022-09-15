طريقة تسجيل الدخول منصة مدرستي مايكروسوفت تيمز 1444

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عمر شويل - جدة انتشرت التساؤلات بين الطلاب بالمملكة حول طريقة تسجيل الدخول بمنصة مدرستي مايكروسوفت تيمز 1444، الذي يوفر للطالب تلقي العلم عن بعد دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة، بما يعزز العمل الجماعي وتبادل المعلومات فيما بين الطلاب والمعلمين عن طريق التواصل معهم عبر المنصة، وذلك ضمن سعي الوزارة لمواكبة التطورات التكنولوجيا بما يحقق رؤية المملكة 2030، فتعمل الوزارة على تقديم كافة الخِدْمَات للطلاب حتى تساعدهم على الدراسة بكل سهولة.

دخول منصة مدرستي مايكروسوفت تيمز

يسعى التعليم السعودي للربط بين الطلاب والمعلمين والعملية التعليمية ببعضها، لذلك أتاحت استخدام برنامَج مايكروسوفت تيمز عبر منصة مدرستي للتعلم عن بعد لإثراء التعليم وتعزيز العمل الجماعي، ويمكن تسجيل الدخول إلى البرنامَج عبر منصة مدرستي عن طريق اتباع الخطوات الأتية :

الدخول إلى الموقع الخاص بمنصة مدرستي. والضغط على تسجيل الدخول، بكتابة اسم المستخدم بطريقة صحيحة. ثم النقر على التالي وتدوين كلمة مرور مايكروسوفت. الضغط على تأكيد. هكذا يتم الدخول إلى منصة مدرستي بحساب مايكروسوفت.

تفعيل حساب مايكروسوفت منصة مدرستي

يمكن تفعيل حساب مايكروسوفت عبر تسجيل الدخول بمنصة مدرستي عن طريق إتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلي الموقع الخاص بمنصة مدرستي. واختيار العودة إلى المدارس. ومنها اختيار تسجيل جديد. وإدخال رَقَم الهُوِيَّة أو رَقَم الإقامة. وكذلك رَقَم الهاتف، ورقم التحقق المرئي. والضغط على تأكيد ثم يتم إدخال الرمز المرسل عبر الهاتف. وبذلك سيتم تفعيل الحساب الخاص بك.

دخول المعلم إلى منصة مدرستي

الذَّهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة مدرستي. واختيار الدخول عبر مايكروسوفت اوفيس. وتسجيل كافة البيانات المطلوبة. والضغط غلى تسجيل الدخول.

خطوات الدخول إلي الاختبارات المركزية

تسجيل الدخول إلى حساب منصة مدرستي الخاص بك. والذهاب إلى قائمة نظام قبول الطلاب. والضغط على ارتباط حساب مايكروسوفت للكلية والطالب. ومن القائمة الرئيسة يتم اختيار الاختبارات المركزية. ثم الضغط على توصيل حساب مايكروسوفت الخاص. وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. وتحديد ما يلي: لوحة معلومات مختبر الطالب. والاختبار المطلوب. والموافقة على التعليمات. والضغط على بَدْء الاختبار، وبعد الانتهاء يجب حفظها، ثم اختيار إنهاء الاختبار.

وبهذا نكون قدمنا لكم في هذا المقال كيفية دخول منصة مدرستي مايكروسوفت تيمز، وطريقة تفعيل حساب مايكروسوفت، كما وضحنا طريقة الدخول إلى الاختبارات المنزلية وأيضاً كيفية دخول المعلم.