نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية 1444 وكيفية تقديم اعتراض على الدفعات المالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية وتقديم اعتراض في حالة وجود خطا تابع لحساب المستفيد على النظام لذلك أتاح موقع حساب المواطن للمستفيدين تقديم الاعتراض بشكل إلكتروني وذلك بعد صدور نتائج الأهلية وإرسال الدفعات في حساب المستحقين من اجل رفع الظلم على المواطن أو حل المشكلة التي تواجه في عدم حصوله على المساعدة المالية ويكون الاعتراض بتقديم كافه الأوراق والمستندات المطلوبة من خلال الأيقونة المتخصصة.

الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

متاح للمستفيدين من دعم حساب المواطن الاستعلام عنه في حالة تأخر نزول الدعم المالي وذلك باستخدام رقم الهوية الوطنية اتبع ما يلي من الخطوات:

الذهاب إلى الموقع الالكتروني لحساب المواطن.

ثم الدخول ومن ثم تسجيل الدخول.

ادخل اسم المستخدم بالإضافة إلى كلمة السر التابعة بحساب ابشر.

اكتب كود التأكيد المرسل للهاتف.

ادخل تسجيل الدخول عبر إضافة رقم الهوية.

اختر دراسة الأهلية ثم انتظر لبعض دقائق لتظهر البيانات والمعلومات المطلوبة.

كيفية تقديم اعتراض حساب المواطن

اذا وجد في دعم حساب المواطن شيء لا يرغب فيه المستفيد المسجل مثل عدم إيداع الدفعات وذلك يرجع لاستبعاده من الدعم لأي سبب من الأسباب ومن هنا يمكنه القيام بتقديم طلب الاعتراض ولكن يتوجب عليه التأكد من سبب الاستبعاد ومعرفة هل هو بالفعل سبب صحيح أم سبب خاطئ يتطلب منه تقديم طلب الاعتراض وتشمل خطوات الاعتراض ما يلي.

الانتقال إلى حساب المواطن الالكتروني. تسجيل دخول حساب المواطن البوابة الالكترونية بحساب المستخدم. يتم التسجيل من خلال إدخال البيانات الأساسية من رقم الهوية الوطنية وكلمة السر ورمز التحقيق المرئي. من خلال الصفحة الرئيسية اختر قائمة دراسة الأهلية. النقر على أسباب عدم الأهلية. الاطلاع على التنبيهات تظهر لك أسباب الاستبعاد من دفعات حساب المواطن في حالة الرغبة في تقديم اعتراض قم بالضغط على زر( تقديم اعتراض) بجانب السبب. النقر على نوع المرفق. ادخل المعلومات المطلوبة من قبل الموقع وإدخال جميع البيانات بطريقة صحيحة بهدف استكمال خطوات تقديم الاعتراض بنجاح. الضغط على الإضافة. أرفاق صورة الوثيقة. الضغط على استعراض الملف. التالي النقر على رفع الملفات. وبعد انتظار إلى أن يتم إعادة دراسة الأهلية وتلقي الدعم من خلال برنامج.

حساب المواطن صوتك مسموع

يوفر برنامج حساب المواطن خدمة صوتك مسموع من أحدي الخدمات الجديدة المميزة بهدف دعم الوصول المباشر إلى البرنامج مع المستحقين ويوجد طريقة لطلب تلك الخدمة وهي: