نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الضمان الاجتماعي المجاني الموحد 1444 للإستعلام عن نتيجة الاهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية برنامج رعاية اجتماعية لمساعدة الفقراء السعوديين في المملكة من خلال الالتحاق ببرنامج الرعاية الاجتماعية وتلقي الدعم المالي لمن يستحقه، وهذا أحد الأنظمة التي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، ويهدف البرنامج إلى تقديم منح مالية شهرية للأشخاص المؤهلين الذين يتم جمعهم من صندوق الزكاة، في حين يهدف النظام إلى تعزيز التعاون والتضامن بين شعب المملكة العربية السعودية ورفع وتحسين مستوى المعيشة حيث تجدر الإشارة إلى أن برنامج الرعاية الاجتماعية بين أطفال الطبقة الفقيرة يقتصر على السعوديين المستوفين لشروط الضمان.

أهلية الضمان الاجتماعي المطور

تضع وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية عدة شروط للحصول على الضمان، منها:

يجب أن يكون المتقدم من المستحقين للزكاة من كبار السن والمعاقين والأرامل والمطلقات السعوديات الذين ليس لديهم معيل.

انتماء المتقدم إلى الفئة المستهدفة لبرنامج الضمان.

يجب على المتقدمين تلبية متطلبات الأهلية للحصول على معاش تقاعدي مضمون.

يجب أن يكون المتقدمون سعوديين فقط ويقيمون في المملكة العربية السعودية، باستثناء:

غير سعودية متزوجة من سعودي.

أرملة مع زوج وأطفال سعوديين.

أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب.

كيفية الحصول على رقم الضمان الاجتماعي 1444

يمكن للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي التواصل مع إدارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاتصال على الرقم الموحد 19911 في حالة نسيانهم لرمز الأمان الخاص بهم بعد الرد، يجب على المستفيد تقديم رقمه الشخصي أو سجل الأحوال المدنية، والاتصال بالسلطات للحصول على رقم الضمان الاجتماعي الخاص به من السجلات التي أنشأتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

طلب بيانات الضمان الاجتماعي

يمكن للمستفيدين من الضمان الاجتماعي طلب تفاصيل التأمين في سجلاتهم باتباع الخطوات التالية: