نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اليوم الوطني 92 من جرير السعودية خصومات هائلة على الجوالات والأجهزة الإلكترونية بتخفيضات تصل 51%% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني 92 جرير قامت مكتبة جرير السعودية بتقديم افضل عروض اليوم الوطني من تخفيضات وخصومات هائلة احتفالا بمناسبة توحيد السعودية والذي يوافق بالتاريخ الميلادي يوم 23 سبتمبر الجاري وهو يوم تقام به الأحتفالات والفعاليات المختلفة، وتسعي الكثير من الشركات والمتاجر الإلكترونية بالاعلان عن تخفيضات اليوم الوطني من لديها بهدف جذب العملاء إليها، وبالسطور التالية نتعرف سويا على عروض اليوم الوطني 92 جرير على الجوالات الحديثة بخصومات هائلة.

عروض اليوم الوطني 92 جرير

مكتبة جرير السعودية هي واحدة من أكبر المتاجر الالكترونية التي وتوفر لجميع المواطنين كافة المنتجات والسلع، وذلك عن طريق اقسام مخصصة من الأجهزة الالكترونية والأدوات المدرسية والهواتف الذكية وألعاب تعليم للأطفال وغيرها من الإحتياجات اليومية، ولذلك يتسأل الكثيرين متى عروض اليوم الوطني جرير وهو اليوم الذي تتزايد به التخفيضات من لدي جرير السعودية، وقد وفرت المكتبة عروض على أحدث الجوالات الذكية والأجهزة الإلكترونية والتي شملت مايلي:

هاتف ‎‎سامسونج‎‎ ‎‎جالكسي زد فولد 4‎‎ بسعة ‎512‎ GB‎‎12 جيجابايت رام‎‎5‎G‎‎ ، متوفر باللون الأسود فانتوم‎، ويأتي الهاتف بسعر 7,399 ريال سعودي وشامل ضريبة القيمة المضافة

‎‎هاتف سامسونج‎‎ ‎‎جالكسي زد فولد 4‎‎ سعة 256 جيجابايت‎‎12 جيجابايت رام‎‎5‎G‎‎بيج‎ بسعر 6,799 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة.

هاتف هواوي‎‎ ‎‎بي 50 برو‎‎ يأتي الجزال بسعة 256 جيجابايت‎‎8 جيجابايت، رام‎‎4‎G LTE‎‎كوالكوم سناب دراغون 888‎‎، لون الهاتف ذهب كاكاو‎، خصم على الهاتف 30% ليسجل سعر 2,999 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض اليوم الوطني 92 جرير على الأجهزة الإلكترونية

تتيح لك مكتبة جرير تخفيضات وعروض يومية على الأجهزة الإلكترونية بخصم يصل إلى 51% وذلك على الشاشات منها: