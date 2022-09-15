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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اليوم الوطني 92 من جرير السعودية خصومات هائلة على الجوالات والأجهزة الإلكترونية بتخفيضات تصل 51%% في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني 92 جرير قامت مكتبة جرير السعودية بتقديم افضل عروض اليوم الوطني من تخفيضات وخصومات هائلة احتفالا بمناسبة توحيد السعودية والذي يوافق بالتاريخ الميلادي يوم 23 سبتمبر الجاري وهو يوم تقام به الأحتفالات والفعاليات المختلفة، وتسعي الكثير من الشركات والمتاجر الإلكترونية بالاعلان عن تخفيضات اليوم الوطني من لديها بهدف جذب العملاء إليها، وبالسطور التالية نتعرف سويا على عروض اليوم الوطني 92 جرير على الجوالات الحديثة بخصومات هائلة.
عروض اليوم الوطني 92 جرير
مكتبة جرير السعودية هي واحدة من أكبر المتاجر الالكترونية التي وتوفر لجميع المواطنين كافة المنتجات والسلع، وذلك عن طريق اقسام مخصصة من الأجهزة الالكترونية والأدوات المدرسية والهواتف الذكية وألعاب تعليم للأطفال وغيرها من الإحتياجات اليومية، ولذلك يتسأل الكثيرين متى عروض اليوم الوطني جرير وهو اليوم الذي تتزايد به التخفيضات من لدي جرير السعودية، وقد وفرت المكتبة عروض على أحدث الجوالات الذكية والأجهزة الإلكترونية والتي شملت مايلي:
- هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 4 بسعة 512 GB12 جيجابايت رام5G ، متوفر باللون الأسود فانتوم، ويأتي الهاتف بسعر 7,399 ريال سعودي وشامل ضريبة القيمة المضافة
- هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 4 سعة 256 جيجابايت12 جيجابايت رام5Gبيج بسعر 6,799 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة.
- هاتف هواوي بي 50 برو يأتي الجزال بسعة 256 جيجابايت8 جيجابايت، رام4G LTEكوالكوم سناب دراغون 888، لون الهاتف ذهب كاكاو، خصم على الهاتف 30% ليسجل سعر 2,999 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.
عروض اليوم الوطني 92 جرير على الأجهزة الإلكترونية
تتيح لك مكتبة جرير تخفيضات وعروض يومية على الأجهزة الإلكترونية بخصم يصل إلى 51% وذلك على الشاشات منها:
- عرض على شاشة 48 بوصة ال جي C2، بدقة 4K الترا اتش دياو ال اي دياسود، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة بقيمة 5,999 ريال سعودي بعد الخصم 50%.
- عرض على شاشة 75 بوصة ال جي UQ80006LD، بدقة 4K الترا اتش ديLED اللون الاسود بعد الخصم 51% تأتي الشاشة بسعر 5,599 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة.
- عرض على شاشة 86 بوصة سكاي وورث 86SUE955 ، بدقة 4K الترا اتش ديLED باللون الاسود بعد الخصم 41 % تأتي الشاشة بسعر 6,999 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة.
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