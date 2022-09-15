نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة إيجار | استخراج عقد إيجار إلكتروني ejar في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخراج عقد إيجار إلكتروني في السعودية, قامت وزارة الإسكان السعودية بتوفير للمواطنين خدمة استخراج عقد إيجار إلكتروني وذلك عن طريق منصة إيجار, تعتبر منصة إيجار من المنصات الهامة في السعودية التي تعمل على تنظيم قطاع الإيجار العقاري وفقا لقوانين المملكة العربية السعودية فهي تضع قواعد للمحافظة على حقوق الطرفين فهي تتسم بالمرونة في التعامل كما تساعد في تطوير قطاع الإيجار العقاري, سوف نوضخ في هذا المقال طريقة الاستعلام عن عقد إيجار وطريقة استخراجه وشروط عقده وكافة التفاصيل الأخري.

طريقة استخراج عقد إيجار إلكتروني في السعودية

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها من اجل استخراج عقد إيجار إلكتروني من منصة إيجار الإلكترونية، ويتم ذلك كالتالي:

الولوج إلى الموقع الإلكتروني لمنصة إيجار.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم نقوم بتسجيل الدخول.

الضغط على أيقونة “عقد الإيجار” ثم الضغط على “تسجيل عقد الإيجار”.

أدخال البيانات المطلوبة للمستأجر والتأكد من صحتها ثم كتابة بيانات العقار الخاصة.

كتابه بيانات العقد ثم نقوم بعد ذلك باختيار طريقة الدفع.

كتابة قيمة الإيجار السنوي للعقار بالإضافة إلى تكاليف خدمات المياه والغاز والكهرباء.

الضغط على أيقونة “إرسال العقد للتوثيق” بعد التأكد من البيانات المدخلة.

لابد من إرسال العقد لنظام ابشر وذلك من اجل توثيقه.

طريقة الاستعلام عن عقد إيجار

من اجل الاستعلام عن عقد إيجار يجب اتباع الخطوات الأتية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة الإسكان.

النقر على “الخدمات الإلكترونية” ثم على “الاستعلام عن حالة الطلب في برنامج إيجار”.

إدخال رقم الطلب ورقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ثم رمز التحقق.

نقوم بعد ذلك بالضغط على “عرض”.

شروط عقد الإيجار

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها من اجل أجراء عقد الإيجار وهى: